Transformation von Personalanalysen im HR-Bereich Generative Business Intelligence Agents

Im Zentrum von IBM steht die Personalabteilung vor der Herausforderung, eine datengesteuerte Kultur im gesamten Unternehmen zu etablieren.

Die Personalabteilung von IBM hatte bereits eine solide Grundlage für Personenanalysen geschaffen. Die Daten wurden in einem Lakehouse konsolidiert, und Self-Service-Dashboards standen berechtigten Nutzern im gesamten Unternehmen zur Verfügung. Infolgedessen stieg die Nutzung stetig um mehr als 20 % pro Jahr, da die IBM-Mitarbeiter zunehmend sicherer im Umgang mit Business-Intelligence-(BI)-Berichten zur Analyse von Personaldaten wurden. Doch mit dem Wachstum entstand eine neue Herausforderung.

Mit der Ausweitung der Nutzung auf Führungskräfte, Manager und andere nicht-technische Anwender neben den HR-Analysten wurde deutlich, dass Dashboards allein nicht ausreichen. Diese Nutzer arbeiteten nicht täglich mit HR-Daten. Oft wissen sie nicht, welche Filter sie anwenden sollen, wie Metriken definiert sind oder welches Dashboard für welche Fragestellung geeignet ist. Zudem sind Fragestellungen rund um die Belegschaft selten eindimensional, sondern kontextabhängig, vielschichtig und erfordern häufig die Kombination mehrerer Datenpunkte.

HR-Teams investieren weiterhin viel Zeit in die Interpretation von Daten für andere, während Führungskräfte Schwierigkeiten haben, komplexe Dashboards effizient zu nutzen. Der Bedarf ist eindeutig: Personaldaten müssen zugänglich, intuitiv, interaktiv und nahtlos in die täglichen Workflows integriert sein, ohne dass eine übermäßige Abhängigkeit von Analysten entsteht. Ohne diesen Wandel drohen langsamere Workflows, sei es durch betriebliche Ineffizienzen oder weniger fundierte Entscheidung.