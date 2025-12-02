IBM und AWS ermöglichen globales Wachstum mit KI und Cloud

Unternehmen beschleunigen ihre internationale Expansion mit Lösungen von IBM und AWS, um Lokalisierung, Lieferketten und Kundenbindung zu stärken

Unternehmen suchen stärkere globale Präsenz

Wenn Unternehmen international expandieren, gehen sie vom reinen Export von Produkten zum Aufbau durchgängiger globaler Wertschöpfungsketten über. Um diese Vision zu verwirklichen, müssen sie sich weiterentwickeln und die Bereiche Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Service in ihre Strategie einbeziehen. Bei der Implementierung neuer Prozesse konzentrieren sich Unternehmen auf vier strategische Prioritäten:

  • Anpassung an lokale Märkte: Entwicklung tieferer Erkenntnisse in regionale Kulturen und Kundenverhalten, um Angebote zu entwickeln, die Anklang finden und eine starke lokale Markenpräsenz aufbauen
  • Aufbau effizienter Lieferketten: Etablierung nachhaltiger, flexibler und kostengünstiger Logistikmodelle, die grenzüberschreitend skalierbar sind und gleichzeitig Widerstandsfähigkeit gewährleisten
  • Nahtlose Kundenbindung: Mehrsprachiger Support rund um die Uhr und einheitliche Serviceerfahrungen, um weltweit Vertrauen und Loyalität zu stärken
  • Schaffung einheitlicher Technologiegrundlagen: Implementierung flexibler IT-Architekturen, die globale Abläufe integrieren, Prozesse optimieren und Digital-First-Wachstum ermöglichen

Durch die Ausrichtung an diesen Prioritäten schaffen Unternehmen die Voraussetzungen für langfristigen internationalen Erfolg mit größerer Agilität, Kundenorientierung und operativer Exzellenz.
50 % schnellere Reaktionszeit bei Transaktionen 60 % höhere grenzüberschreitende Beratungseffizienz
Digital-First-Strategien treiben die Lokalisierung auf globaler Ebene voran

Um die globale Expansion zu beschleunigen, verfolgen Unternehmen eine „3 plus 1“-Strategie, bei der KI und Cloud-Architektur im Mittelpunkt stehen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, tiefere Marktverbindungen aufzubauen, die Resilienz der Lieferkette zu stärken, die Kundenbindung zu verbessern und auf einheitlichen Technologieplattformen zu arbeiten. Durch das Einbetten der folgenden Prinzipien in ihre Wertschöpfungsketten positionieren sich Unternehmen so, dass sie auf internationalen Märkten „herausgehen, standhaft bleiben und weit kommen“ können.

  1. Marketinglokalisierung: Aufbau einer authentischen Markenpräsenz und Ausrichtung der Inhalte an regionalen Kulturen und Kundenbedürfnissen
  2. Lokalisierung der Lieferkette: Optimierung von Logistik, Lagerhaltung und Bestandsmanagement, um grenzüberschreitende Effizienz und Agilität zu gewährleisten
  3. Lokalisierung des Kundendienstes: Schaffung einheitlicher, mehrsprachiger und rund um die Uhr verfügbarer Kundenbindungsfunktionen durch digitale Plattformen
  4. Einheitliche globale IT-Architektur („+1“): Integration globaler Abläufe mit lokaler Umsetzung durch flexible, skalierbare Technologiegrundlagen
Messbare globale Wirkung

Die Einführung dieser Digital-First-„3 plus 1“-Strategie führt bereits in vielen Branchen zu signifikanten Ergebnissen für Unternehmen:

  • Ein neues Unternehmen, das Elektrofahrzeuge herstellt, hat die Reaktionszeiten für den Service von zwei Wochen auf einen Tag reduziert, indem es eine KI-gestützte Analyse des Feedbacks anwendet.
  • Ein globales Chemieunternehmen hat einen KI-gestützten Control Tower für die Lieferkette bereitgestellt, der die Risikobestätigung von drei Tagen auf eine Stunde und die Lösungszeit von einem Tag auf nur noch zehn Minuten verkürzt.
  • Ein Logistiktechnologieunternehmen verbesserte das Management seiner internationalen Lieferkette mithilfe der AWS-Cloud, wodurch die Einführung von Anwendungen beschleunigt und die Qualitätsprüfungs- und Stichprobenraten um das Zehnfache gesteigert wurden.
  • Eine multinationale Bank steigerte die Effizienz der grenzüberschreitenden Beratung um 60 % mit den Funktionen von IBM watsonx.
  • Ein Contact-Center-Anbieter in China reduzierte die Zeit für den Wissensaufbau durch den Einsatz von AWS-generativer KI um 70 % und ermöglicht so einen schnelleren globalen Service.
  • Ein internationaler Handelskonzern modernisierte sein Auslandsmarketingsystem auf der AWS-Cloud mit dem hybriden Designansatz von IBM und reduzierte so die Transaktionsreaktionszeit um 50 %.

Zusammen zeigen diese Ergebnisse, wie Unternehmen schnell skalieren, grenzübergreifend nahtlos arbeiten und weltweit eine außergewöhnliche Customer Experience bieten können. Mit IBM und AWS als strategische Partner beschleunigen Unternehmen ihr Wachstum, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten.
Über Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) China ist die Niederlassung von AWS in Festlandchina. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cloud Computing bedient das Unternehmen einen breiten Kundenstamm aus Unternehmen, Startups, Bildungseinrichtungen, Regierungsbehörden und gemeinnützigen Organisationen. AWS ist seit 2013 in China tätig und bietet Cloud-Services über zwei vollständig konforme Regionen an: Peking, betrieben von Sinnet, und Ningxia, betrieben von Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Ein KI-Labor in Shanghai (China) sowie IoT-Labore in Shenzhen (China) und Taipeh (Taiwan) erweitern diese Infrastruktur. Durch die Bereitstellung der gleichen APIs, Software Development Kits (SDKs) und Sicherheitsstandards wie in den globalen Regionen gewährleistet AWS China eine einheitliche Cloud-Erfahrung, die auf lokale Vorschriften zugeschnitten ist.

Skalierbare KI
