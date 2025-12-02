Unternehmen beschleunigen ihre internationale Expansion mit Lösungen von IBM und AWS, um Lokalisierung, Lieferketten und Kundenbindung zu stärken
Wenn Unternehmen international expandieren, gehen sie vom reinen Export von Produkten zum Aufbau durchgängiger globaler Wertschöpfungsketten über. Um diese Vision zu verwirklichen, müssen sie sich weiterentwickeln und die Bereiche Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Service in ihre Strategie einbeziehen. Bei der Implementierung neuer Prozesse konzentrieren sich Unternehmen auf vier strategische Prioritäten:
Durch die Ausrichtung an diesen Prioritäten schaffen Unternehmen die Voraussetzungen für langfristigen internationalen Erfolg mit größerer Agilität, Kundenorientierung und operativer Exzellenz.
Um die globale Expansion zu beschleunigen, verfolgen Unternehmen eine „3 plus 1“-Strategie, bei der KI und Cloud-Architektur im Mittelpunkt stehen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, tiefere Marktverbindungen aufzubauen, die Resilienz der Lieferkette zu stärken, die Kundenbindung zu verbessern und auf einheitlichen Technologieplattformen zu arbeiten. Durch das Einbetten der folgenden Prinzipien in ihre Wertschöpfungsketten positionieren sich Unternehmen so, dass sie auf internationalen Märkten „herausgehen, standhaft bleiben und weit kommen“ können.
Die Einführung dieser Digital-First-„3 plus 1“-Strategie führt bereits in vielen Branchen zu signifikanten Ergebnissen für Unternehmen:
Zusammen zeigen diese Ergebnisse, wie Unternehmen schnell skalieren, grenzübergreifend nahtlos arbeiten und weltweit eine außergewöhnliche Customer Experience bieten können. Mit IBM und AWS als strategische Partner beschleunigen Unternehmen ihr Wachstum, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten.
Amazon Web Services (AWS) China ist die Niederlassung von AWS in Festlandchina. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cloud Computing bedient das Unternehmen einen breiten Kundenstamm aus Unternehmen, Startups, Bildungseinrichtungen, Regierungsbehörden und gemeinnützigen Organisationen. AWS ist seit 2013 in China tätig und bietet Cloud-Services über zwei vollständig konforme Regionen an: Peking, betrieben von Sinnet, und Ningxia, betrieben von Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Ein KI-Labor in Shanghai (China) sowie IoT-Labore in Shenzhen (China) und Taipeh (Taiwan) erweitern diese Infrastruktur. Durch die Bereitstellung der gleichen APIs, Software Development Kits (SDKs) und Sicherheitsstandards wie in den globalen Regionen gewährleistet AWS China eine einheitliche Cloud-Erfahrung, die auf lokale Vorschriften zugeschnitten ist.
