Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, suchte Humach Unterstützung beim IBM Silver Geschäftspartner Innovative Solutions, der für seine hervorragenden Leistungen bei generativen KI-Anwendungen und -Lösungen bekannt ist. Gemeinsam entwickelten sie ein umfassendes Framework für ein Conversational Language Module (CLM), das auf dem GenAI-Service Tailwinds von Innovative Solution und IBM watsonx Assistant auf Amazon Web Services basiert, um die Dynamik der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zu revolutionieren.

„Wir nutzen die Frontend-Oberfläche und die solide API von watsonx Assistant, um KI-gestützte Lösungen zu entwickeln, die Kundenwünsche verstehen und den Systemfluss zu verschiedenen Betreibern und Teams nahtlos verwalten“, erklärt Travis Rehl, CTO von Innovation Solutions. „Dieses Maß an individueller Anpassung durch KI-Agenten ermöglicht es Humach, einen intelligenten, effizienten und personalisierten Kundenservice in großem Maßstab zu bieten.“

Die in der Amazon Web Services Cloud gehostete Humach-Lösung enthielt auch Speech-to-Text- (STT) und Text-to-Speech-Funktionen (TTS), die von Deepgram unterstützt werden, und läuft reibungslos auf leistungsstarken, mit NVIDIA-GPUs ausgestatteten Servern. Durch die Bereitstellung von watsonx Assistant zusammen mit AWS Cloud-Service stellte Humach eine höhere Datenverarbeitungsgeschwindigkeit, höhere Genauigkeitsraten und eine höhere Cybersicherheits-Compliance sicher, die für den Schutz sensibler Benutzerdaten unerlässlich ist.

Darüber hinaus ermöglichen die in die Lösung integrierten Weaviate-Indexierungs-Engines eine schnelle Abfrageauflösung aus großen Datensätzen. So können digitale und Live-Agenten präzises und zeitnahes Feedback geben, das auf großen Mengen historischer und aktueller Eingaben basiert. Innovative Solutions war entscheidend für die Überbrückung technischer Lücken und die effektive Optimierung der Ressourcenzuweisung. Die umfangreiche Suite von IBM verlieh Humach eine beispiellose Agilität und ermöglichte schnelle Bereitstellungszyklen, die eng an die sich ändernden Markttrends angepasst waren. Darüber hinaus stärkte der Ruf von IBM das Vertrauen der Stakeholder und trug dazu bei, die Transaktionen inmitten der zunehmenden Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden in den Branchen, in denen Humach tätig ist, sicher zu gestalten.