Um die Effizienz der Wissensmodellierung zu verbessern, schlug IBM vor, generative KI einzusetzen, um Wissen aus Microsoft PowerPoint-Materialien, die verstreutes Know-how innerhalb des Unternehmens enthalten, zu extrahieren und in eine Datenbank einzuspeisen. Die erfahrenen Techniker von Honda haben wertvolles Wissen in PowerPoint-Dokumenten hinterlassen, die reich an Diagrammen und Grafiken, aber spärlich an Text sind, was eine KI-basierte Wiederverwendung erschwert. IBM schlug vor, ein großes, multimodales Modell (LMM) anzuwenden, um den Inhalt von Grafiken und Diagrammen in Text umzuwandeln und so die Wiederverwendung von Wissen in KI-gestützten PowerPoint-Dokumenten zu verbessern. Die Speicherung von textuellem Wissen in einer Datenbank ermöglicht eine RAG-ähnliche (Retrieval-Augmented Generation) Wissensnutzung. Ein IBM® watsonx.ai-Pilotprojekt, das von November bis Dezember 2023 durchgeführt wurde, hat die Machbarkeit dieses Ansatzes bestätigt.