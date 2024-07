Zu Beginn seiner Reise mit SAP S/4HANA verzeichnet Honda Pakistan bereits deutliche Verbesserungen bei der Geschwindigkeit und Effizienz von zentralen Geschäftsprozessen. Zum Beispiel ist die Erstellung von Ersatzteilprognosen für das Händlernetz jetzt schneller, einfacher und genauer als je zuvor.

„Um die Kundenbindung zu fördern, muss man die Faktoren Aktualität, Frequenz und Wert verstehen. Das bedeutet, wann die Kunden das letzte Mal mit uns in Verbindung getreten sind, wie oft sie in der Vergangenheit mit uns in Verbindung getreten sind und wie viel Geld sie bei uns ausgegeben haben“, erklärt Ali. „Anhand dieser Daten können wir dann feststellen, wie gut es uns gelingt, unsere Kunden zur Inanspruchnahme von Kundendienstleistungen zu animieren. Anschließend können wir diese Analyse nutzen, um effektive Werbeaktionen und Marketingkampagnen zu entwickeln, die auf die Kundenbindung einzahlen.“

Ali fährt fort: „Mit SAP S/4HANA können wir auf Tastendruck detaillierte Berichte aus sechs Jahren historischer Kundendaten erstellen. Außerdem können wir jetzt unseren Bedarf an mehr als 30.000 Autoteilen 83 % schneller prognostizieren. Und das hilft uns, unsere Beschaffungsprozesse zu optimieren und das Risiko zu verringern, dass wichtige Komponenten plötzlich nicht mehr auf Lager sind.“

Honda Pakistan treibt auch in anderen Bereichen des Unternehmens Verbesserungen der Arbeitsabläufe voran. So hat das Unternehmen seine Monatsabschlussprozesse von drei Stunden auf wenige Minuten verkürzt und erkundet weitere Möglichkeiten, Echtzeiteinblicke aus SAP Fiori Dashboards in seine Entscheidungsprozesse zu integrieren.

„Die SAP Fiori-Benutzeroberfläche macht es sehr einfach und intuitiv, unseren Managern und Führungsteams zeitnahe und genaue Informationen zur Verfügung zu stellen“, fügt Ali hinzu. „Jeden Monat bereitet jeder Bereichsleiter ein Briefing für seinen Abteilungsleiter vor, was früher etwa 30 Minuten manuelle Arbeit erforderte, um Informationen aus Tabellenkalkulationen zusammenzustellen. Heute sind alle Informationen sofort über SAP S/4HANA Dashboards verfügbar, wodurch die Teams weniger Zeit mit der Datenaufbereitung und mehr Zeit mit wertschöpfenden Analysen verbringen können.“

IBM® Consulting hat kürzlich mit Honda Pakistan zusammengearbeitet, um eine Live-Materialbedarfsplanung in SAP S/4HANA zu realisieren und die manuelle Planung durch vollständig integrierte Prozesse zu ersetzen.

„Unsere Fertigungsprozesse und internationalen Lieferketten haben lange Vorlaufzeiten. Dementsprechend kann ein manueller Fehler, wie das Auslassen eines wichtigen Artikels in einer Bestellung, zu erheblichen Verzögerungen führen“, sagt Ali. „Mit der Umstellung auf die Live-Materialbedarfsplanung in SAP S/4HANA haben wir die Effizienz unseres Beschaffungsprozesses verbessert, was dazu beiträgt, dass wir unsere Lieferverpflichtungen gegenüber unseren Kunden einhalten können.“

In der nächsten Phase der Initiative von Honda Pakistan wird das Unternehmen ein System für das Händlermanagement auswählen und einsetzen. Durch eine engere Integration mit seinen Händlern kann das Unternehmen detaillierte Einblicke in die Leistung seiner Kundenbindungsstrategie gewinnen und neue Wege zur Förderung der Kundentreue aufzeigen.

„Unsere Führungskräfte haben bereits einen wesentlich schnelleren und detaillierteren Zugriff auf wichtige Geschäftsdaten in SAP S/4HANA, und wir freuen uns darauf, auf dem bisher Erreichten aufzubauen“, schließt Ali. „Durch die Partnerschaft mit IBM Consulting können wir Honda Pakistan so positionieren, dass wir unseren Kunden die beste After-Sales-Erfahrung im Land bieten und so unseren Anteil am hart umkämpften Automobilmarkt ausbauen können.“