Die globale Automobilindustrie befindet sich in einem massiven Umbruch. Hybrid-, Elektro- und autonome Fahrzeuge verändern die Branche insgesamt. Die Erwartungen und das Verhalten der Kunden verändern sich derzeit grundlegend. Die Menschen erwarten mehr technische Funktionen von ihren Fahrzeugen. Im Rahmen dieses Paradigmenwechsels sieht sich Honda Cars India Ltd. (HCIL) nicht nur der Konkurrenz durch traditionelle Branchenkonkurrenten, sondern auch aus dem Technologiebereich ausgesetzt, da die Erwartungen der Kunden an ein Auto gestiegen sind. Bei HCIL war man sich bewusst, dass man das Unternehmen gleichzeitig stärken und weiterentwickeln musste. Dafür war ein tiefes Verständnis der tatsächlichen Kundenbedürfnisse notwendig, das durch eine robuste Kundenmanagement-Plattform unterstützt wird.