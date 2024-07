HM Health Solutions

Die Kunden von HMHS müssen sich in einem Umfeld ständig wechselnder Kundenbedürfnisse und gesetzlicher Vorschriften zurechtfinden. Daher ist es für HMHS von entscheidender Bedeutung, die Anwendungen und Lösungen, die es ihnen bietet, kontinuierlich anzupassen. Diese Flexibilität bei der Entwicklung und Bereitstellung ist der Schlüssel zur Erhaltung eines Wettbewerbsvorteils und zur Erfüllung des Wertversprechens des Unternehmens an seine Kunden. Bestimmte betriebliche Abläufe behinderten jedoch die Bemühungen.​



„Wenn ein Kunde nach etwas fragt, will er es sofort haben. Er will nicht hören, dass wir ihre Lösung im nächsten Quartal fertig haben werden. Wir mussten unsere Releases durch die Entwicklung einer agilen Entwicklungsumgebung rationalisieren“, sagt Marc Rohrer, IT Infrastructure Engineer bei HMHS. „Wenn ein Anwendungsteam zum Beispiel eine routinemäßige Konfigurationsänderung benötigte, musste es meinem Team ein Ticket über ein manuelles Ticket-System schicken. Wir hatten auch Batch-Scripting-Prozesse. Es hat einfach viel Zeit gekostet, Änderungen oder neue Lösungen zu entwickeln und einzuführen, und menschliches Versagen war ebenfalls ein wichtiger Faktor.​