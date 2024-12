Das Ende einer Ära Helvetia Versicherungen, ein großer Versicherungsanbieter mit Sitz in der Schweiz, betreut Kunden in ganz Europa. Als der Rechenzentrumsvertrag von Helvetia auslief, traf das Unternehmen eine klare Entscheidung für den Übergang zur Public Cloud, genauer gesagt, zu AWS. Dieser Schritt zielte darauf ab, die Technologie zu modernisieren, die dafür sorgt, dass die Dienstleistungen des Versicherers online für Kunden verfügbar sind. Diese strategische Entscheidung untermauerte die Cloud-First-Strategie von Helvetia mit der Absicht, die Grundlage für zukünftige Einsparungen bei den Infrastrukturkosten zu schaffen und gleichzeitig eine schnellere Markteinführung und Innovation zu ermöglichen. Helvetia entschied sich für IBM Consulting für die Migration und betonte damit, wie wichtig fundierte Kenntnisse im Bereich Cloud sind. Das Team der Experten im Bereich cloudnativ, Nordcloud, einem Unternehmen von IBM, entsprach den Anforderungen von Helvetia.

70 % 70 % Verbesserung der Nachhaltigkeit durch den Einsatz eines spezifischen AWS-Cloud-Standorts < 24 Stunden Die Zeit, die für die Übergabe an den Betrieb nach der Cloud-Einführung benötigt wird, wurde von Wochen auf Wochen reduziert.

Helvetia brauchte einen Partner mit Erfahrung mit Massenmigrationen, um einen umfassenden Ansatz zu erzielen – von der Vorbereitung, Planung und Erstellung von Testfällen bis hin zur Migration, dem Onboarding, dem Betrieb und der Hypercare. Und die Integration der Workloads in den Betrieb während der Migration ermöglichte einen nahtlosen Übergang. Markus Marksteiner Head of Group Technology Solutions Helvetia

Lift and Shift von On-Prem zu AWS mit dem Migration Factory-Ansatz von Nordcloud IBM Consulting setzte einen bewährten, proprietären, von Nordcloud validierten Migration Factory-Ansatz ein, um einen schnellen und reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Dieses Modell beschleunigte nicht nur den Migrationsprozess, sondern trug auch dazu bei, die Einheitlichkeit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig das Risiko menschlicher Fehler deutlich zu verringern. Umfangreiche Cloud-Migrationen von Projekten ähnlicher Größe führten oft zu Verzögerungen beim Onboarding des Managed Cloud Service Providers, aber der Ansatz von IBM konnte den Zeitaufwand von Wochen auf 24 Stunden pro Server reduzieren. Der Ansatz der Migration Factory wurde speziell entwickelt, um Massenmigrationen anzusprechen, die Dutzende (und sogar Hunderte) von Anwendungen und Servern umfassen. Das Konzept der Migration Factory wurde eingeführt, um diese Verzögerung durch die Automatisierung des Onboardings für Lift-and-Shift-Fälle wie Helvetia zu beseitigen. Darüber hinaus ermöglichte es dank umfassender Automatisierung und eines bewährten Migrationsprozesses von Nordcloud die Warteschlangenbildung und Aufstellung einer größeren Anzahl von Servern, wodurch die für den Ausstieg aus dem Rechenzentrum insgesamt erforderliche Zeit reduziert wurde.

IBM Nordcloud hat sich erfolgreich mit dem Helvetia-Team und anderen Partnern integriert, was die Migration von den Helvetia-Rechenzentren zu AWS in so kurzer Zeit ermöglicht hat. Marc Schmidle Programmmanager Data-Center Right Sourcing (DaRiSo) Helvetia

Ermöglicht Modernisierung in der Cloud Die Lift-and-Shift-Migration sowie die umfassenden cloudnativen Managed Services von IBM und Nordcloud ermöglichen nahtlose Modernisierung bei Helvetia. Die internen Abteilungen des Versicherers nutzen nun IT-Infrastrukturdienste mit höherer Flexibilität und Agilität. Die Bereitstellung von Ressourcen, die früher Wochen dauerte, erfolgt jetzt mithilfe von standardisierten Diensten und automatisierten Prozessen sofort. Die Cloud-Migration und die Managed Cloud-Services von Nordcloud halfen Helvetia außerdem, die Infrastrukturkosten durch Optimierung während und nach der Migration zu senken. Helvetia hat sich zu einem nachhaltigeren Unternehmen entwickelt, indem es die alten Rechenzentren abgeschafft und eine mit erneuerbarer Energie betriebene Public Cloud-Technologie eingesetzt hat. Es ist zudem eines der ersten stark regulierten Unternehmen in der Schweiz, das eine Cloud-Migration vorgenommen hat. Der von IBM und Nordcloud bereitgestellte Blueprint zeigt anderen Schweizer Unternehmen, wie sie eine Migration in ähnlichem Umfang zum Selbstkostenpreis durchführen können.

Durch die erfolgreiche Transformation unseres IT-Betriebs und die Stilllegung unserer Rechenzentren stehen unseren Mitarbeitenden nun die Ressourcen zur Verfügung, die sie brauchen, um zukünftige Optimierungen und Verbesserungen im Einklang mit der IT-Strategie von Helvetia umzusetzen. Eric Jehle Managed IaaS Service Lead Helvetia

Über Helvetia Versicherungen Helvetia (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine internationale Versicherungsgruppe mit Sitz in St. Gallen, Schweiz. Die Gruppe bietet umfassende Versicherungs-, Vorsorge- und Anlageprodukte, Dienstleistungen und Lösungen. Helvetia beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter in ganz Europa mit Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Spanien.