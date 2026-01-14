Die Gruppo Megamark optimiert die Filialwartung und das Lieferantenmanagement mit IBM Maximo
Als führendes Unternehmen im Bereich des Vertriebs in Süditalien beliefert die Gruppo Megamark ein Netzwerk von mehr als 500 Supermärkten. In einer Branche, in der Frische oberste Priorität hat, ist der reibungslose Betrieb von Kühlsystemen, Kassensystemen und anderen kritischen Systemen für die Kundenzufriedenheit und Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung. Doch mit Hunderten von Filialen und mehreren Wartungspartnern benötigte Megamark eine intelligentere Methode zur Verwaltung der Wartung in seinem gesamten Netzwerk – eine Methode, mit der die Leistung der Lieferanten verfolgt, Workflows optimiert und Ausfallzeiten reduziert werden konnten.
Margareth Di Molfetta, Chief Information Officer bei Gruppo Megamark, erklärt: „Unser bisheriges Asset-Management-System bot uns nicht genügend Flexibilität, um Workflows zu gestalten, Prozesse zu automatisieren, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten oder nützliche Berichte zu erstellen. Es war schwierig, den Fortschritt von Arbeitsaufträgen zu überwachen, die Zeit bis zur Fehlerbehebung zu verfolgen oder Strategien zur Optimierung der Wartungsarbeiten umzusetzen.“
Gruppo Megamark entschied sich für die IBM Maximo Application Suite, um alle Aspekte ihrer Wartungsprozesse zu verwalten – einschließlich des Asset-Managements, der Finanzverwaltung von Wartungsarbeiten, der Echtzeit-Statusüberwachung, des Ersatzteilbestands und der Service-Level-Vereinbarungen mit Lieferanten.
In Zusammenarbeit mit ELMI, einem führenden italienischen Systemintegrator und Spezialisten für Asset-Management, führte Megamark einen Proof of Concept mit IBM Maximo durch. Daraufhin entwickelten ELMI und Megamark eine umfassende Lösung in der firmeneigenen Cloud von Megamark.
Seit der Einführung haben ELMI und Megamark die Lösung kontinuierlich weiterentwickelt und die Workflows sowohl für Geschäfte als auch für Lieferanten optimiert. „Maximo ist äußerst anpassungsfähig, sodass wir Funktionen schrittweise einführen und die Lösung kontinuierlich weiterentwickeln können“, erklärt Margareth Di Molfetta. „Die Erfahrung sowie die fachlichen und persönlichen Qualitäten des ELMI-Teams haben das Projekt zu einem Erfolg gemacht.“
Heute verfügt Megamark über einen vollständigen Katalog aller Assets in rund 140 Filialen, mit Workflows, die es den Filialen erleichtern, Wartungsarbeiten anzufordern, und den Wartungspartnern, diese auszuführen. Der gesamte Prozess ist transparent und nachvollziehbar, von der ersten Wartungsanforderung bis zur Bezahlung der Lieferanten.
„Wir können den Status aller unserer Assets in Echtzeit überwachen und vorbeugende sowie korrektive Wartungsmaßnahmen planen und automatisieren“, erklärt Margareth Di Molfetta. „Außerdem können wir den Umfang, den Zeitplan und die Kosten von Wartungsarbeiten analysieren, um die Leistung unserer Assets zu bewerten.“
Die Maximo-Lösung umfasst ein gesichertes Lieferantenportal, das die Zusammenarbeit zwischen Megamark und seinen Wartungspartnern verbessert. Die Dashboards bieten Erkenntnisse über die Wartungskosten pro Filiale und nach Kategorie der Assets, verfolgen die durchschnittlichen Lösungszeiten und heben Zuverlässigkeitsindikatoren und Ausfalltrends hervor.
Margareth Di Molfetta fasst zusammen: „IBM Maximo hat den Zeitaufwand für die Bearbeitung von Serviceanfragen mit unseren Lieferanten erheblich reduziert und zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt.“
Gruppo Megamark ist ein führendes Unternehmen im Vertriebssektor in Süditalien und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 500 eigenen und angeschlossenen Supermärkten in Apulien, Kampanien, Molise, Basilikata und Kalabrien. Mit Marken wie Famila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo und A&O Convenience Stores erzielte die Gruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro.
ELMI wurde 1985 gegründet und ist ein führender Systemintegrator, der private und öffentliche Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Projekte mit professioneller Beratung unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie Technologiepartnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie IBM entwickelt ELMI fortschrittliche Lösungen, die einen nachhaltigen Geschäftswert bieten.
Nutzen Sie die IBM Maximo Application Suite, um Ihren Asset-Bestand effektiv zu verwalten und mithilfe von Echtzeitanalysen und Erkenntnissen von reaktiver zu vorbeugender Wartung überzugehen.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo und Maximo sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.