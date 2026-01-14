Als führendes Unternehmen im Bereich des Vertriebs in Süditalien beliefert die Gruppo Megamark ein Netzwerk von mehr als 500 Supermärkten. In einer Branche, in der Frische oberste Priorität hat, ist der reibungslose Betrieb von Kühlsystemen, Kassensystemen und anderen kritischen Systemen für die Kundenzufriedenheit und Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung. Doch mit Hunderten von Filialen und mehreren Wartungspartnern benötigte Megamark eine intelligentere Methode zur Verwaltung der Wartung in seinem gesamten Netzwerk – eine Methode, mit der die Leistung der Lieferanten verfolgt, Workflows optimiert und Ausfallzeiten reduziert werden konnten.

Margareth Di Molfetta, Chief Information Officer bei Gruppo Megamark, erklärt: „Unser bisheriges Asset-Management-System bot uns nicht genügend Flexibilität, um Workflows zu gestalten, Prozesse zu automatisieren, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten oder nützliche Berichte zu erstellen. Es war schwierig, den Fortschritt von Arbeitsaufträgen zu überwachen, die Zeit bis zur Fehlerbehebung zu verfolgen oder Strategien zur Optimierung der Wartungsarbeiten umzusetzen.“