General Assembly vereint weltweite Medienaktivitäten mithilfe von KI

General Assembly ist ein globaler Anbieter von Technologieaus- und -weiterbildungen für Verbraucher, Unternehmen und Behörden. Als sich die Marketingaktivitäten über Regionen, Kanäle und Umsatzbereiche hinweg ausweiteten, nahm die Komplexität zu, und die bestehenden Prozesse konnten kaum noch Schritt halten.

Planung, Budgetierung, Berichterstattung und Finanzabstimmung stützten sich auf Tabellenkalkulationen und erforderten einen erheblichen manuellen Aufwand. Inkonsistente regionale Klassifizierungssysteme verhinderten zuverlässige Leistungsvergleiche, und die Koordination mit mehr als 45 Behörden führte zu Problemen bei der Versionskontrolle und zu Verzögerungen bei der Berichterstattung. Fragmentierte Daten zwangen die Teams dazu, reaktive Entscheidungen mit begrenzter Sicherheit zu treffen.

Ohne Transformation gefährdeten diese Einschränkungen die Fähigkeit von General Assembly, Ausgaben zu steuern, Investitionen zu skalieren und auf globaler Ebene zeitnahe, datengestützte Entscheidungen zu treffen. General Assembly benötigte ein System, das in der Lage ist, Risiken zu antizipieren, Entscheidungen zu lenken und die Abhängigkeit von manueller Koordination zu verringern.