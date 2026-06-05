General Assembly vereint weltweite Medienaktivitäten mithilfe von KI

MINT und IBM watsonx ermöglichen Einsparungen von 20 % durch die Optimierung von Planung, Budgetierung und Berichterstattung
General Assembly ist ein globaler Anbieter von Technologieaus- und -weiterbildungen für Verbraucher, Unternehmen und Behörden. Als sich die Marketingaktivitäten über Regionen, Kanäle und Umsatzbereiche hinweg ausweiteten, nahm die Komplexität zu, und die bestehenden Prozesse konnten kaum noch Schritt halten.
Planung, Budgetierung, Berichterstattung und Finanzabstimmung stützten sich auf Tabellenkalkulationen und erforderten einen erheblichen manuellen Aufwand. Inkonsistente regionale Klassifizierungssysteme verhinderten zuverlässige Leistungsvergleiche, und die Koordination mit mehr als 45 Behörden führte zu Problemen bei der Versionskontrolle und zu Verzögerungen bei der Berichterstattung. Fragmentierte Daten zwangen die Teams dazu, reaktive Entscheidungen mit begrenzter Sicherheit zu treffen.
Ohne Transformation gefährdeten diese Einschränkungen die Fähigkeit von General Assembly, Ausgaben zu steuern, Investitionen zu skalieren und auf globaler Ebene zeitnahe, datengestützte Entscheidungen zu treffen. General Assembly benötigte ein System, das in der Lage ist, Risiken zu antizipieren, Entscheidungen zu lenken und die Abhängigkeit von manueller Koordination zu verringern.
General Assembly hat sich mit MINT und IBM zusammengetan, um die Marketingabläufe mithilfe einer geregelten, unternehmensgerechten KI-Grundlage zu modernisieren. IBM watsonx.ai wurde ausgewählt, um eine vertrauenswürdige KI-Bereitstellung, globale Skalierbarkeit und eine strenge Data Governance zu gewährleisten.
Die Technologie- und Markteinführungsteams von IBM arbeiteten mit MINT zusammen, um eine durchgängige Lösung zu entwickeln, die Unternehmens-KI, Data Governance und betriebliche Automatisierung vereint.
MINT implementierte ein einheitliches Datenmodell mit standardisierten Taxonomien und Definitionen für alle Regionen und Geschäftsbereiche. Mithilfe einer auf IBM watsonx.ai basierenden agentischen KI ermöglichte die Lösung eine KI-gestützte Medienplanung, szenariobasierte Prognosen und eine proaktive Budgetverteilung. „Unsere Partnerschaft mit IBM und der Einsatz von watsonx ermöglichen es MINT, eine kontrollierte, agentische KI bereitzustellen, die Kunden wie General Assembly dabei unterstützt, mit mehr Sicherheit, Schnelligkeit und finanzieller Kontrolle zu arbeiten“, sagte Mark Polyak, Chief Product and Technology Officer bei MINT.
Hochvolumige Workflows – insbesondere die Budgetüberwachung und die Finanzabstimmung – wurden automatisiert, wodurch manuelle Tabellenkalkulationsprozesse durch wiederholbare, geregelte Workflows ersetzt wurden. Dieser Wandel ermöglichte es General Assembly, von einer reaktiven Berichterstattung zu einer vorausschauenden, KI-gestützten Entscheidungsfindung überzugehen und gleichzeitig weltweit zu expandieren, ohne zusätzliches Personal einzustellen.
Nach der Bereitstellung erhielt General Assembly einen Echtzeit-Überblick über die weltweiten Ausgaben und die Leistung. Durch die Automatisierung wurde der manuelle Aufwand bei der Planung und Berichterstattung reduziert, sodass sich die Teams nun auf die Optimierung und strategische Entscheidungen konzentrieren können. „MINT und IBM [watsonx.ai] haben uns etwas gegeben, was wir zuvor nicht hatten: einen einheitlichen und zuverlässigen Überblick über unsere Marketingfinanzen über Regionen, Kanäle und Geschäftsbereiche hinweg“, sagte Jourdan Hathaway, Chief Business & Marketing Officer bei General Assembly. „Indem wir uns von Tabellenkalkulationen, uneinheitlichen Taxonomien und manuellem Berichtswesen verabschiedet haben, arbeiten wir nun mit einheitlichen Definitionen und strukturierten Workflows, die es uns erheblich erleichtern, schnell zu handeln und fundierte Entscheidungen zu treffen.“
Das Unternehmen erzielte eine Zeitersparnis von 20 % bei der Planung und Berichterstattung, beseitigte fragmentierte regionale Taxonomien und etablierte ein einheitliches Datenmodell, das die regionalen Taxonomien ersetzte. Die KI-gestützte Planung und Prognose stärkte das Vertrauen in die Entscheidungen hinsichtlich des Zeitplans und des Budgets und ermöglichte schnellere, fundiertere Anpassungen.
Mit der Technologie von IBM, dem Fachwissen von MINT und einer skalierbaren, geregelten KI-Grundlage ist General Assembly bestens aufgestellt, um seine Marketinginvestitionen mit größerer Agilität, Präzision und operativer Sicherheit auszubauen.
General Assembly ist ein weltweit führender Anbieter von Technikschulungen und Personallösungen, der Einzelpersonen beim Einstieg in eine technische Karriere unterstützt und Unternehmen dabei hilft, weltweit vielfältige und skalierbare Technologieteams aufzubauen.
MINT, ein IBM Silver Business Partner, ist ein Technologieunternehmen, das Marketing- und Medienprozesse durch einheitliche Daten, Automatisierung und agentische KI transformiert. Aufbauend auf bewährten Unternehmensplattformen wie IBM watsonx.ai unterstützt MINT globale Unternehmen dabei, fragmentierte Workflows durch geregelte, skalierbare Betriebsmodelle zu ersetzen, die die Planung, die Finanzkontrolle und die Entscheidungsfindung verbessern.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.