Fortune Technology Company

Nachdem die automatischen Verarbeitungsprozesse der RPA-Finanzroboter eingeführt wurden, konnten arbeitsintensive und wiederholt anfallende Tätigkeiten jetzt rund um die Uhr erledigt werden. Das Finanzpersonal spart nun in verschiedenen Prozessen viel Zeit. Zum Beispiel: Nach einer Analyse der Arbeitszeit von bestehenden Rechnungs- und Fondsmanagementabläufen im Abrechnungszentrum wurden die RPA-Finanzroboter eingeführt. Sie sorgten für zeitliche Einsparungen von jeweils 75 und 73 % bei den beiden Geschäftsszenarien. Darüber hinaus entfällt nun der Zeitaufwand für die Verarbeitung unstrukturierter Geschäftsdaten und die manuelle Überprüfung, wodurch unnötige Kosten effektiv eingespart und die Mitarbeiterproduktivität verbessert werden.

Die Aktualität und Effektivität der geschäftlichen Antworten wurde verbessert

Nachdem die meisten der wiederholt anfallenden Aufgaben von den RPA-Finanzrobotern übernommen wurden, verbesserten sich deren Genauigkeit, Effizienz und Konformität in hohem Maße. Beim Herunterladen von Kontoauszügen und bei der Abrechnung im Abrechnungszentrum der Finanzabteilung beispielsweise haben Roboter automatisch eine große Menge an Daten heruntergeladen, sortiert und geliefert, was nicht nur die Effizienz erheblich verbesserte, sondern auch für 100%-ige Genauigkeit sorgte. Der Zeitaufwand für die Erstellung monatlicher Berichte wurde von 10 Tagen auf 6 Tage gesenkt.

Der Personalmangel in der Finanzabteilung wurde behoben

In dem Unternehmen mussten viele komplexe Finanzprozess von der Finanzabteilung erledigt werden, sodass viele Arbeitskräfte und materielle Ressourcen für die Erledigung wiederholt anfallender und mühevoller Aufgaben erforderlich waren. Nach der Einführung der RPA-Finanzroboter kann die Belegschaft der Finanzabteilung an Wochentagen und am Ende eines jeden Monats reibungslos Arbeitsaufgaben erledigen, ohne Überstunden machen zu müssen.

Die Einführung der neun Finanzroboter war eine effektive Lösung für die wichtigsten Problemstellungen in der Finanzabteilung. Die Roboter veränderten die ursprünglichen Arbeitsmethoden und Konzepte der Finanzmitarbeiter und förderten eine Reform der Finanzorganisation, wodurch die Belegschaft ihre Kompetenzen und Kenntnisse verbessern musste. In der Folge werden die Finanzroboter weitere Anwendungsszenarien für die Finanzabteilung identifizieren und umsetzen, repräsentative und wertvolle Geschäftsszenarien erkennen (und die KI stärken), repräsentative Prozesse für Front-End- und Back-End-Geschäftsabteilungen erkennen und Pilotprogramme starten, die Roboterauslastung und Bewertungsstandards verbessern und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Lieferung, Betrieb und Wartung kontinuierlich weiterentwickeln. Auf dieser Grundlage wird ein roboterbasiertes Center of Excellence (CoE) aufgebaut.

Robotic Process Automation (RPA) ist zu einem verbreiteten Entwicklungstrend geworden. Auf der Grundlage von IBM Cloud Pak for Business Automation wird Fortune Technology Company in Zukunft mehr Unternehmen dabei unterstützen, ihre Finanzprozesse zu optimieren, die Effizienz und Qualität der Geschäftsabwicklung zu verbessern, die Risiken bei der Einhaltung von Finanzstandards zu verringern, Ressourcen für wertfördernde Geschäfte zuzuordnen, die finanzielle Transformation zu fördern und die digitale Neuerfindung von Unternehmen voranzutreiben.