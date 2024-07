Innerhalb der UK&I-Abteilung gibt es mehrere Marken. Jede Marke wird von Mitarbeitern an verschiedenen Standorten unterstützt, die an ihre eigene Arbeitsweise gewöhnt sind – mit unterschiedlichen Tools, Prozessen und Systemen – und sich auf das konzentrieren, was für ihre spezifische Marke am besten ist. Es war eine Herausforderung, verschiedene Unternehmenskulturen zusammenzubringen und sich auf das zu konzentrieren, was für die gesamte Abteilung am besten ist.

Laut Beccan bot Targetprocess eine Plattform, die dazu beitrug, verschiedene Lieferteams und Kulturen zu vereinen und sie auf ein gemeinsames Ziel mit gemeinsamen Prioritäten auszurichten.

„Es geht darum, eine Kultur zu schaffen, in der allgemein verstanden wird, dass wir Teil einer Abteilung sind, die an einem Strang zieht“, sagt er. „Es gibt immer konkurrierende Interessen in Bezug auf Prioritäten. Viele der Daten, die wir aus Targetprocess beziehen, ermöglichen es uns, Berichte darüber zu erstellen, um zu sehen, was die wichtigsten Prioritäten für die einzelnen Marken sind und wo es konkurrierende Prioritäten gibt, bei denen wir mögliche Kompromisse eingehen und Gespräche führen müssen.“

Laut Beccan hat Targetprocess UK&I nicht nur die Möglichkeit gegeben, Marken zusammenzubringen, sondern dem Unternehmen auch einen Mehrwert in Form von aufschlussreichen Daten bereitgestellt. „Als wir anfingen, den Führungskräften und den Führungsteams Einblick in die Berichte zu geben, erkannten sie den Wert von Targetprocess“, sagt er.

Während Flutter seine agile Transformation fortsetzt, geht das Unternehmen davon aus, dass die Akzeptanz von Targetprocess zunehmen wird. Innerhalb der Abteilung UK&I sehen Beccan und sein Team ihren nächsten Schritt in der Integration von Targetprocess in aktuelle Entwicklungstools, die von anderen Marken verwendet werden, und in der Etablierung des Produkts als primäres Portfoliomanagementtool und einzige Single-Source-of-Truth (SSOT) für die gesamte Abteilung.