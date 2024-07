Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Die Partnerschaft zwischen FIS und IBM begann im Jahr 2000 mit einem großen globalen Outsourcing-Vertrag, der verlangte, dass FIS die Bereitstellung von Kartenverarbeitungsdiensten in Australien, Neuseeland, Großbritannien und Irland auslagerte. FIS nutzte die IBM Z-Serverplattform für die Kernverarbeitung als Basis für das Kartensystem. Sie entschieden sich für IBM als Anbieter der Mainframe-Verarbeitungskapazitäten für die Ausführung des Vertrags und begründeten damit eine starke Partnerschaft, die nun schon fast 20 Jahre Bestand hat.

Diese Dienstleistungen sind von hohem Wert und entscheidend für das operative Geschäft von FIS und von grundlegender Bedeutung für die Outsourcing-Beziehungen und Verträge mit den Kunden. IBM war der einzige Partner, der die kritische Rolle bei der Planung, dem Testen und den Migrationsdiensten für die neue Infrastruktur in Zusammenarbeit mit den FIS-Anwendungs- und Supportteams übernehmen konnte.

„Mit IBM verbindet uns eine langfristige Partnerschaft, die in den letzten 20 Jahren äußerst erfolgreich war. IBM ist im Bereich Mainframe-Services unübertroffen und die logische Wahl für die Zusammenarbeit bei diesem Projekt.“ Anita LeMaire, FIS

FIS arbeitete mit IBM zusammen, um eine außergewöhnliche Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Geschäftskontinuität für die Infrastruktur ihres Kartensystems sicherzustellen. Das FIS-Kartensystem BASE Global verfügt über ein umfangreiches Inventar an konfigurierbaren Komponenten, die über alle Produktlinien hinweg gemeinsam genutzt werden, um Kartenprodukte zu unterstützen. Dieses einzigartige Design sorgt für Betriebseffizienz und verkürzt gleichzeitig die Markteinführungszeit neuer Produkte und Dienstleistungen erheblich.

In den letzten 20 Jahren hat IBM FIS bei der Migration in zwei neue Tier-3/4-Rechenzentren unterstützt und an diesen Standorten neue Großrechner-, Speicher-, Glasfasernetzwerk- und virtuelle Bandtechnologie implementiert. IBM hat alle Daten-, Produktions- und Entwicklungs-Workloads migriert und getestet und die Produktionsumgebungen nahtlos ohne Auswirkungen auf den Kunden verlegt. Die Wiederherstellung auf IBM Z ermöglichte es FIS, kritische Dienste am alternativen Standort innerhalb von Minuten wiederherzustellen, da die Kerninfrastruktur auf eine schnelle Wiederaufnahme geschäftskritischer Funktionen ausgelegt war. Durch die Verlagerung des Rechenzentrums mit der verbesserten Infrastruktur konnte FIS die Produktion zu geplanten Terminen zwischen den beiden Rechenzentrumsstandorten umschalten und dadurch Ausfallzeiten reduzieren und das Risiko einer Wiederherstellung im Katastrophenfall mindern. IBM stellt außerdem sicher, dass die Infrastruktur wichtige Audit-Anforderungen wie PCI DSS, ISO22301, ISO27001 und ASAE3402 erfüllt.

Der IBM Z wird oft als einer der anspruchsvollsten Business-Server der Welt bezeichnet und bietet gemischte Workload-Integration, hochvolumige Transaktionsverarbeitung und Data Serving und damit erweiterte Funktionen für die On-Demand-Betriebsumgebung.

Das Hauptziel der Partnerschaft war es, Synergien zwischen den Stärken von FIS in den Bereichen Anwendungen und ausgelagerter Betrieb und der starken IT-Infrastrukturtechnologie und den Managementfähigkeiten von IBM zu schaffen. Die Partnerschaft erzielt dank eines hervorragenden Kundenmanagements und -service sowie einer konsistenten Leistungserbringung durchgängig gute Bewertungen bei der Kundenzufriedenheit. Als bevorzugter Partner von FIS ist das IBM-Team vor Ort integriert und in der Lage, am Puls ihrer Tätigkeit zu agieren.