FactSet ist ein Finanzdaten- und Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Norwalk, Connecticut. Das 1978 gegründete Unternehmen ist auf Lösungen für Investmentprofis spezialisiert und bietet ihnen Zugang zu Finanzdaten und Analysen, die ihnen bei geschäftskritischen Entscheidungen helfen. FactSet ist an 37 Standorten in 20 Ländern vertreten, beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter und betreut 8.200 Kundeninstitutionen und mehr als 218.000 Investmentexperten.