Laut dem IBM X-Force Threat Intelligence Index Report 2020 wurden im Jahr 2019 mehr als 8,5 Milliarden Datensätze angegriffen – das ist mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr 2018. Erschwerend kommt hinzu, dass es einen chronischen Mangel an qualifizierten IT-Sicherheitsexperten gibt, um diese Bedrohungen zu bekämpfen, und viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Talente einzustellen und zu halten.

Die Kombination aus der Gnadenlosigkeit von Cyberbedrohungen und dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften hat die Beziehung zwischen Unternehmen, die Sicherheitsservices benötigen, und denen, die sie anbieten, verändert. Da die internen IT-Sicherheitsteams überfordert sind, wenden sich kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) an Managed Service Provider, die ihnen intelligente Sicherheitslösungen zum Schutz ihrer digitalen Assets anbieten. Die Verantwortung für die Verwaltung, Erkennung und Eindämmung von Bedrohungen wird zu einer Gemeinschaftsaufgabe.

Als das in Luxemburg ansässige Unternehmen Excellium Services SA 2013 seine firmeneigene Lösung für das Management von Cybersicherheit, EyeGuard Cyber SOC, auf den Markt brachte, erfüllte es damit einen dringenden Bedarf an kostengünstigen und skalierbaren Sicherheitsservices. Die EyeGuard-Plattform basiert auf der IBM QRadar-Technologie der nächsten Generation für Security Information and Event Management (SIEM). Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre kritischen Assets in Echtzeit zu überwachen, sodass sie bösartige Aktivitäten schnell und proaktiv erkennen und darauf reagieren können.

Durch den Abschluss eines Abonnements für EyeGuard Cyber SOC Services können Excellium-Kunden die Fähigkeiten ihrer internen Sicherheitsteams erweitern. KMU profitieren vom Fachwissen der EyeGuard-Experten, die auf der Grundlage definierter Service Level Agreements (SLAs) Leistungen wie die erweiterte und proaktive Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Assets anbieten. Sie identifizieren auch externe Schwachstellen und helfen den Kunden bei der Entwicklung von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren.

„Datenverstöße kommen regelmäßig vor und der Mangel an Ressourcen ist ein echtes Problem“, erklärt Christophe Bianco, Mitbegründer und Managing Partner von Excellium. „Der Trend in der Cybersicherheit geht also dahin, dass Kunden nach Partnern suchen und nicht nur nach Unternehmen, die Technologie weiterverkaufen. Die Kunden sagen: ‚Ich brauche Sie als Ergänzung zu meinem Betrieb, als Erweiterung meines Teams für operative IT-Sicherheit im Hinblick auf die Anforderungen an die Ausfallsicherheit.’“