Auf der Suche nach der richtigen Lösung für ihre Anforderungen wandte sich Evides an den IBM Business Partner Aumatics, ein Unternehmen, das sich auf Managed IT, Cybersicherheit und IT-Beratung spezialisiert hat. Dank seiner umfassenden Branchenkenntnisse im Bereich Wassermanagement half Aumatics Evides bei der Implementierung von IBM® Turbonomic, einer Lösung, die automatisierte Echtzeit-Einblicke in die Ressourcenoptimierung bietet.

Jordy Bax kommentiert: „Meiner Meinung nach ist Turbonomic eine der wenigen Lösungen, die technische Auswirkungen automatisch mit tatsächlichen Kostenerkenntnissen verknüpft, und das auf äußerst effektive Weise.“

Die Fähigkeit der IBM-Lösung, Kosten und technische Auswirkungen aufeinander abzustimmen, machte sie für Evides zum idealen Werkzeug, um eine optimale Cloud-Performance ohne übermäßige Ausgaben aufrechtzuerhalten, ohne die Ausgaben zu überschreiten. Durch den Einsatz von Turbonomic kann Evides ungenutzte Ressourcen automatisch erkennen und so die Fallstricke einer Überversorgung vermeiden.

„Die Zusammenarbeit mit Aumatics war eine großartige Erfahrung“, bestätigt Bax. „Was mir gefällt, ist ihr proaktiver Ansatz, der das Leben erheblich erleichtert. Außerdem verstehen sie einige der komplexen Abläufe unserer Arbeit und passen sich daran an.“

Turbonomic unterstützt Evides dabei, seine Cloud-Umgebung sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht zu überwachen. Die Berichte enthalten Empfehlungen zur Optimierung des Preis-Leistungs-Verhältnisses, beispielsweise durch die Umstellung einer Anwendung von einer Datenbankvariante auf eine andere.

„Turbonomic ermöglicht es auch technisch weniger versierten Personen, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen in der Cloud-Umgebung zu verstehen“, erklärt Bax. „Ich kann die Empfehlungen sowohl an Techniker als auch an Product Owner senden. Die Product Owner können nachvollziehen, dass eine bestimmte Änderung zwar die Kosten senkt, aber auch die Leistung verändert. So können sie eine fundierte Entscheidung treffen.“