Evides nutzt IBM Turbonomic, um verbesserte Einblicke und Kontrolle zu ermöglichen
Cloud-Infrastrukturen bieten Geschwindigkeit und Flexibilität, aber ohne sorgfältiges Management kann es zu einer Überversorgung kommen, was die Kosten in die Höhe treibt und die Effizienz verringert. Für Evides, ein führendes Wassermanagementunternehmen in den Niederlanden, schuf die rasche Einführung einer neuen Cloud-Plattform eine Umgebung, die technisch und wirtschaftlich schwer zu kontrollieren war. Mit mehr als 130 Servern für verschiedene Dienste war es für das Unternehmen eine Herausforderung, die Kosten zu verwalten und sicherzustellen, dass die Ressourcen angemessen auf die Geschäftsziele abgestimmt waren.
Jordy Bax, Produktverantwortlicher für das Cloud Center of Excellence (CCoE) bei Evides, sagt: „Es ist schwierig, den Überblick darüber zu behalten, welche Ressourcen für den jeweiligen Zweck geeignet sind, und es ist schwierig, über neue und aktualisierte Ressourcen auf dem Laufenden zu bleiben. Nur wenige Monate nach meinem Einstieg bei Evides war klar, dass unsere Cloud-Umgebung überdimensioniert war. Um unsere Cloud-Ressourcen zu optimieren und ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Geschäftswert herzustellen, haben wir uns daran gemacht, unser Kapazitätsmanagement zu überdenken. Die Ziele bestanden darin, verbesserte Einblicke und globale Kontrolle zu ermöglichen, ohne dabei an Leistung oder Funktionalität einzubüßen.“
Auf der Suche nach der richtigen Lösung für ihre Anforderungen wandte sich Evides an den IBM Business Partner Aumatics, ein Unternehmen, das sich auf Managed IT, Cybersicherheit und IT-Beratung spezialisiert hat. Dank seiner umfassenden Branchenkenntnisse im Bereich Wassermanagement half Aumatics Evides bei der Implementierung von IBM® Turbonomic, einer Lösung, die automatisierte Echtzeit-Einblicke in die Ressourcenoptimierung bietet.
Jordy Bax kommentiert: „Meiner Meinung nach ist Turbonomic eine der wenigen Lösungen, die technische Auswirkungen automatisch mit tatsächlichen Kostenerkenntnissen verknüpft, und das auf äußerst effektive Weise.“
Die Fähigkeit der IBM-Lösung, Kosten und technische Auswirkungen aufeinander abzustimmen, machte sie für Evides zum idealen Werkzeug, um eine optimale Cloud-Performance ohne übermäßige Ausgaben aufrechtzuerhalten, ohne die Ausgaben zu überschreiten. Durch den Einsatz von Turbonomic kann Evides ungenutzte Ressourcen automatisch erkennen und so die Fallstricke einer Überversorgung vermeiden.
„Die Zusammenarbeit mit Aumatics war eine großartige Erfahrung“, bestätigt Bax. „Was mir gefällt, ist ihr proaktiver Ansatz, der das Leben erheblich erleichtert. Außerdem verstehen sie einige der komplexen Abläufe unserer Arbeit und passen sich daran an.“
Turbonomic unterstützt Evides dabei, seine Cloud-Umgebung sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht zu überwachen. Die Berichte enthalten Empfehlungen zur Optimierung des Preis-Leistungs-Verhältnisses, beispielsweise durch die Umstellung einer Anwendung von einer Datenbankvariante auf eine andere.
„Turbonomic ermöglicht es auch technisch weniger versierten Personen, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen in der Cloud-Umgebung zu verstehen“, erklärt Bax. „Ich kann die Empfehlungen sowohl an Techniker als auch an Product Owner senden. Die Product Owner können nachvollziehen, dass eine bestimmte Änderung zwar die Kosten senkt, aber auch die Leistung verändert. So können sie eine fundierte Entscheidung treffen.“
„Wir arbeiten weiterhin mit Aumatics zusammen und orientieren uns dabei an Turbonomic“, sagt Bax. „Turbonomic ermöglicht es uns, unsere Anforderungen zu verstehen und mögliche Überprovisionierungen zu identifizieren und zu überwachen, wodurch wir die Kosten besser kontrollieren können.“
Nach der Implementierung von Turbonomic konnte Evides innerhalb der ersten drei Monate eine Senkung der Cloud-Kosten um 43 % erzielen – trotz einer Erhöhung der Cloud-Nutzung um 8 %. Bax kommentiert: „Die datengestützten Empfehlungen unserer Lösung, darunter die Identifizierung redundanter Datenbanken, ermöglichten es uns, trotz der Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit Kosten einzusparen. Wir schätzen, dass allein unsere Lösung für eine Reduzierung unserer gesamten Cloud-Ausgaben um 25 % verantwortlich war. Als börsennotiertes Unternehmen ist es für uns von entscheidender Bedeutung, dass wir unser Geld sinnvoll ausgeben, und unsere Lösung unterstützt dieses Ziel.“
Evides reduzierte nicht nur die Ausgaben für Cloud-Ressourcen, sondern verkleinerte auch seine Cloud-Umgebung auf Empfehlung von Turbonomic, wodurch das Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck verringern konnte.
„Wie andere Unternehmen unserer Branche möchten wir das richtige Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten in der Cloud wahren“, erklärt Bax. „Aufgrund der Komplexität und Größe der Umgebungen kann dies schwierig zu erreichen sein. Man benötigt ein spezielles Tool, und wenn es um Kapazitätsmanagement geht, insbesondere in der Cloud, muss dieses Tool Leistung und Preis miteinander verbinden. Für mich ist IBM Turbonomic derzeit das beste Tool dieser Art.“
Die Evides Water Company in den Niederlanden versorgt 2,5 Millionen Verbraucher und Unternehmen in drei niederländischen Provinzen – Südholland, Nordbrabant und Zeeland – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr mit sicherem und sauberem Trinkwasser.
Aumatics ist ein niederländisches IT- und OT-Dienstleistungs- und Cybersicherheitsunternehmen, das 2010 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Zoetermeer hat. Aumatics gehört seit März 2023 zur hallo-Gruppe und bietet IT-Sicherheits- und Cloud-Infrastruktur-Management-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, multinationale Konzerne und gemeinnützige Organisationen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter die Konzeption, Implementierung und Verwaltung skalierbarer und sicherer Netzwerkinfrastrukturen, Server und Anwendungen sowie Projektmanagement und Unternehmensberatung. Seine Dienstleistungen ermöglichen den Zugang zu effizienten, kundenfreundlichen und effektiven Informations- und Kommunikationstechnologie-Dienstleistungen (IKT).
Verwenden Sie IBM Turbonomic, um die Leistung und Kosten der IT-Infrastruktur in Public, Private und Hybrid Clouds zu optimieren.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Business Partner und Turbonomic sind Markenzeichen der IBM Corp., registriert in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.