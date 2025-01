European Telco

Das Telekommunikationsunternehmen wusste genau, an wen es sich wenden konnte: an Ibis Solutions, einen IBM Geschäftspartner, der dem Unternehmen zuvor bei der Einführung einer Business Process Management-Plattform für die interne Servicebereitstellung geholfen hatte. Ibis entwickelt Software auf der Grundlage von IBM Lösungen, die Unternehmen dabei hilft, ihre Prozesseffizienz zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und Innovationen freizusetzen.

Ibis Solutions war zuversichtlich, dass es auf dem Erfolg der früheren BPM-Bereitstellung aufbauen konnte, um die Anforderungen des Telekommunikationsunternehmens in Bezug auf technische Machbarkeitstests zu erfüllen. Nachdem Ibis Solutions die bestehenden Prozesse des Telekommunikationsunternehmens zur Bestimmung der technischen Durchführbarkeit neuer Projekte und zur Festlegung der Prioritäten genauer unter die Lupe genommen hatte, schlug das Unternehmen eine innovative Lösung vor. Die Lösung wurde von IBM® Cloud Pak for Business Automation unterstützt – einer integrierten Suite von KI-gestützten Automatisierungssoftware-Komponenten.

Ilija Lazović, Director of System Integration at Ibis Solutions, erklärt: „Als IBM Geschäftspartner sind wir sehr vertraut mit den Automatisierungslösungen von IBM. Wir wussten, dass IBM Cloud Pak for Business Automation die Funktionen hatte, die komplexen Anforderungen unseres Kunden an technische Machbarkeitstests zu verbessern, und wir empfahlen es ohne zu zögern.“

Der erste Schritt bestand darin, den Workflow abzubilden, der zur Bestimmung der technischen Machbarkeit von Projekten erforderlich ist. Die Nächste Schritte waren die Einführung einer Echtzeit-Prozessüberwachung, die es ermöglicht, den Status verschiedener Prozesse während des gesamten Testzyklus kontinuierlich zu verfolgen und zu bewerten.

Ibis Solutions arbeitete parallel mit dem Telekommunikationsunternehmen zusammen, um klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten für die Teammitglieder zu schaffen. Es wurde eine automatische Reihe von Aktualisierungen und Warnmeldungen eingerichtet, um die zuständigen Teammitglieder über Prozessaktualisierungen zu informieren. Abgerundet wird dieser Prozess durch erweiterte Funktionen für die Dokumentenverwaltung, die es den Benutzern ermöglichen, Dokumente hinzuzufügen, zu ändern und zu löschen, mit strenger Versionsverwaltung und Zugriffskontrolle.

„Bei diesem Projekt ging es nicht einfach nur um die Konfiguration und Bereitstellung einer BPM-Plattform“, erklärt Lazović. „Wir haben die Workflows, Daten und Mitarbeiter genau analysiert, um zu verstehen, wo es zu Reibungspunkten, Ausnahmen und Missverständnissen kam. Mit diesen Erkenntnissen konnten wir gezielte Verbesserungen einführen, um dem Unternehmen zu helfen, Anforderungstests mit größerer Kontrolle, Konsistenz und Effizienz durchzuführen.“