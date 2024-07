„Im Einklang mit der Strategie von Etisalat by e&, Spitzentechnologien zur Verbesserung des Lebens unserer Kunden einzusetzen, freuen wir uns darauf, erneut mit IBM zusammenzuarbeiten und die watsonx.ai-Technologie für ein noch persönlicheres Erlebnis einzusetzen. Durch die Nutzung Funktionen im Bereich der generativen KI von IBM kann etisalat by e& kreative Möglichkeiten erschließen, Geschäftsprozesse vereinfachen und zu einem Inkubator für digitale Services werden, was uns für langfristiges Wachstum und Erfolg positioniert.“



Khalid Murshe

Chief Technology and Information Officer

Etisalat by e&