Tim Blackwell, Technology & Innovation BI Service Delivery Manager bei Etihad Airways, erklärt, wie die anfänglichen Versuche mit Microsoft Power BI zur unternehmensweiten Einführung bei Etihad Airways führten: „Infolge der FP&A-Initiative erkundete die Gruppe für Unternehmensarchitektur bei Etihad Airways mögliche BI-Technologien und kam zum selben Schluss: Power BI bietet eine sehr schnelle Möglichkeit, interaktive, visuelle Berichte zu erstellen – zu wirtschaftlich attraktiven Gebühren pro Benutzer.“



Nachdem die Entscheidung für den Einsatz von Power BI gefallen war, legte der Bereich Financial Planning and Control (FP&C) den Schwerpunkt auf die Entwicklung wichtiger Finanz-Dashboards mit interaktiven Visualisierungen, über die man per Drilldown zu den zugrunde liegenden Quelldaten gelangt.



Auf der Grundlage der bereits lancierten und an die Führungskräfte weitergeleiteten Machbarkeitsnachweise gewann Etihad Erfahrung und Kenntnisse in Power BI und seinen tatsächlichen Funktionalitäten. Das Team von IBM Services wurde dann mit der Konzeption und Entwicklung der Backend-Funktionalität zur Unterstützung des kompletten Finanz-Dashboards von Etihad beauftragt.



Um dem Finanz-Dashboard eine elegante Schlichtheit zu verleihen, entwickelte IBM die der Lösung zugrunde liegenden Datenstrukturen und Modelle, entwarf die Systemarchitektur und definierte und implementierte die lokal und in der Cloud geltenden Datensicherheitsregeln. Innerhalb von neun Monaten wurde diese gewaltige Arbeit mit einer auf das Unternehmen abgestimmten Lösung abgeschlossen, die dann bereit war für die unternehmensweite Bereitstellung.



Etihad Airways folgt strengen Leitlinien für die Corporate Data Governance. Da leitende Angestellte Finanzberichte auf höchster Ebene mit detaillierten Geschäftsinformationen anforderten, blieben Fragen bezüglich der Sicherheit, des Zugangs und des Speicherorts vertraulicher Daten offen.



„Die Cloud-Sicherheitsanforderungen wurden relativ spät im Konzeptionsprozess festgelegt“, sagt Tim Blackwell. „Wir wollten grundsätzlich keine vertraulichen Geschäftsdaten in der Cloud speichern. Für einen cloudbasierten Service wie Power BI stellte dies eine gewaltige technische Herausforderung dar.“



IBM entwickelte eine einzigartige hybride Lösung, die den Zugriff auf die Leistung und die Funktionalitäten des cloudbasierten Power BI Service von Microsoft Azure ermöglicht, während die Daten über ein lokales Power BI Data Gateway komplett lokal in einem sicheren Microsoft SQL Server Data Warehouse gespeichert blieben.



Die von IBM konzipierte und implementierte Lösung füllt den Power BI Service über ein sicheres Gateway mit den Daten aus dem SQL Data Warehouse in den Rechenzentren von Etihad Airways. Dieses Konzept stellt sicher, dass keine Daten in der Cloud gespeichert werden, was die Sicherheitsrichtlinien von Etihad Airways erfüllt, während der Power BI Service gleichzeitig im vollen Funktionsumfang bereitsteht. IBM Services installierte und konfigurierte das Datengateway entsprechend den Leitlinien für Sicherheit und Infrastruktur, aktivierte die sichere unterstützende Microsoft Azure-Umgebung, die die Services miteinander verbindet, und konfigurierte die Tools von Microsoft Power BI.



Während die Lösung die lokale Aufbewahrung der Daten sicherstellt, bleibt die Funktionalität von Power BI unverändert. Etihad Airways nutzt die sofort einsatzbereiten, mobilfähigen Power BI-Funktionen zum Beispiel so, dass Führungskräfte KPIs von unterwegs aus überprüfen können. Gleichermaßen stellt die leistungsstarke „Content Pack“-Funktion von Power BI maßgeschneiderte Berichte für verschiedene Zielgruppen bereit. Etihad Airways hat nun mit Unterstützung von IBM verschiedene Pakete erstellt, die bestimmte Zielgruppen mit einer Auswahl wichtiger Daten versorgen.



Tim Blackwell merkt an: „Das IBM Team hat sich weit über das normale Maß hinaus engagiert, um unsere Lösung anhand lokaler Daten, die über das Datengateway für die Online-Tools von Power BI verfügbar sind, neu zu gestalten. Diese von IBM Services konzipierte hybride Lösungsarchitektur erfüllt unsere strengen Richtlinien für Governance und Kontrolle, während die Visualisierungen durch den Power BI Service generiert und präsentiert werden.



„IBM setzte seine Stärke ein, um für die Ausführung des Auftrags die richtigen Leute zu finden. Es gab viele Hürden in Bezug auf Governance, Compliance und technische Aspekte, aber IBM erkannte die strategische Bedeutung dieses Projekts und brachte für Etihad Airways alles zum Laufen.“



Der CEO von Etihad Airways, Peter Baumgartner, ist ebenfalls begeistert von den Möglichkeiten von Power BI und dem Potenzial für eine bessere Entscheidungsfindung. „Mehr als je zuvor in unserer Geschichte muss Etihad in einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen Umfeld in kurzer Zeit schnelle, fundierte und datengestützte Entscheidungen treffen. Der Schlüssel für die richtigen Geschäftsentscheidungen liegt in der aufschlussreichen Analyse von Echtzeitdaten mithilfe benutzerfreundlicher, agiler Analysetools.“