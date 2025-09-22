etiCloud wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die Kundenzufriedenheit im Segment der verwalteten IT-Services zu erhöhen.

Aufgrund langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Managed Services Providern (MSPs) erkannten die Gründungsmitglieder die Chance, etiCloud von seinen Mitbewerbern abzuheben und starke Kundenbeziehungen aufzubauen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, ständig neue Kunden am oberen Ende des Verkaufstrichters zu akquirieren, entwickelten sie eine Unternehmensphilosophie, die sich auf den Aufbau von Kundentreue und Fürsprache innerhalb des bestehenden Kundenstamms konzentriert.

etiCloud setzte diese Philosophie in die Tat um, indem es ein umfangreiches, auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Produkt- und Dienstleistungspaket anbot und proaktiv ein hohes Maß an Kundenservice leistete. Dieser Ansatz trug dazu bei, die Abwanderung zu verringern und langfristige Beziehungen zu fördern, was wiederum zu mehrjährigen Verträgen und zusätzlichen Käufen von zufriedenen Kunden führte.

Die Verfügbarkeit der zentralen Infrastruktur, die etiCloud seinen Kunden zur Verfügung stellte, war für die Strategie des Unternehmens von zentraler Bedeutung, da sie zum Betrieb geschäftskritischer Software beitrug.

Jonathan Ashley, Gründer und Vertriebs- und Marketingdirektor bei etiCloud, beschreibt die Schwierigkeiten, die Kunden und Interessenten mit der unzureichenden Verfügbarkeit ihrer Infrastruktur haben: „Sie haben sich damit abgefunden, dass sie einmal in der Woche ein oder zwei Stunden verlieren, weil ihre Server ausfallen. Und vielleicht einmal im Monat haben sie einen ganztägigen Ausfall. Das ist in unserer Welt völlig inakzeptabel, und offen gesagt ist das keine Welt, in der wir leben oder in der IBM lebt. Aus unserer Sicht ist das also einer der Kernpunkte unserer Servicebereitstellung.“

Unter Berücksichtigung dieses Ideals ergriff etiCloud die Gelegenheit, seinen Ansatz im Kundenservice durch die Zusammenarbeit mit IBM weiterzuentwickeln.

Einer dieser Kunden, Wilson McKendrick, eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Glasgow, hatte mit einem Managed-Services-Anbieter zu kämpfen, der zunehmend unflexibel wurde. Mark Wilson, Gründer von Wilson McKendrick, erklärt, warum die Kanzlei zu etiCloud wechselte: „etiCloud ist ein mittelständisches Unternehmen wie wir und wirkte von Anfang an sehr flexibel.“