etiCloud nutzt die Technologien von IBM Cloud zur Unterstützung seiner Agile Digital Workplace-Plattform
etiCloud wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die Kundenzufriedenheit im Segment der verwalteten IT-Services zu erhöhen.
Aufgrund langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Managed Services Providern (MSPs) erkannten die Gründungsmitglieder die Chance, etiCloud von seinen Mitbewerbern abzuheben und starke Kundenbeziehungen aufzubauen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, ständig neue Kunden am oberen Ende des Verkaufstrichters zu akquirieren, entwickelten sie eine Unternehmensphilosophie, die sich auf den Aufbau von Kundentreue und Fürsprache innerhalb des bestehenden Kundenstamms konzentriert.
etiCloud setzte diese Philosophie in die Tat um, indem es ein umfangreiches, auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Produkt- und Dienstleistungspaket anbot und proaktiv ein hohes Maß an Kundenservice leistete. Dieser Ansatz trug dazu bei, die Abwanderung zu verringern und langfristige Beziehungen zu fördern, was wiederum zu mehrjährigen Verträgen und zusätzlichen Käufen von zufriedenen Kunden führte.
Die Verfügbarkeit der zentralen Infrastruktur, die etiCloud seinen Kunden zur Verfügung stellte, war für die Strategie des Unternehmens von zentraler Bedeutung, da sie zum Betrieb geschäftskritischer Software beitrug.
Jonathan Ashley, Gründer und Vertriebs- und Marketingdirektor bei etiCloud, beschreibt die Schwierigkeiten, die Kunden und Interessenten mit der unzureichenden Verfügbarkeit ihrer Infrastruktur haben: „Sie haben sich damit abgefunden, dass sie einmal in der Woche ein oder zwei Stunden verlieren, weil ihre Server ausfallen. Und vielleicht einmal im Monat haben sie einen ganztägigen Ausfall. Das ist in unserer Welt völlig inakzeptabel, und offen gesagt ist das keine Welt, in der wir leben oder in der IBM lebt. Aus unserer Sicht ist das also einer der Kernpunkte unserer Servicebereitstellung.“
Unter Berücksichtigung dieses Ideals ergriff etiCloud die Gelegenheit, seinen Ansatz im Kundenservice durch die Zusammenarbeit mit IBM weiterzuentwickeln.
Einer dieser Kunden, Wilson McKendrick, eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Glasgow, hatte mit einem Managed-Services-Anbieter zu kämpfen, der zunehmend unflexibel wurde. Mark Wilson, Gründer von Wilson McKendrick, erklärt, warum die Kanzlei zu etiCloud wechselte: „etiCloud ist ein mittelständisches Unternehmen wie wir und wirkte von Anfang an sehr flexibel.“
Mit dem Ziel, die Kundenerfahrung kontinuierlich zu verbessern, entwickelte etiCloud die innovative Agile Digital Workplace-Plattform auf der Grundlage von IBM® Cloud-Technologien, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die anpassbare und leicht zu implementierende virtuelle Umgebungen suchen.
Mit einer Lösung, die IBM® Cloud Bare Metal Servers, IBM® Cloud for VMware Solutions und IBM® Cloud Object Storage umfasst, konnte etiCloud schnell Server bereitstellen, Ausfallzeiten minimieren und schneller auf Marktanforderungen reagieren.
Die Entscheidung für Bare Metal Server gab etiCloud die Flexibilität, verschiedene Märkte zu bedienen, insbesondere den Rechtssektor, der komplexe, maßgeschneiderte Anwendungen verwendet.
Das Unternehmen konnte auch erhebliche Verbesserungen bei der Betriebseffizienz verzeichnen:
etiCloud stellte den Wert einer flexiblen, hochverfügbaren Infrastruktur während der COVID-19-Pandemie unter Beweis. Während andere Unternehmen aufgrund fehlender Server Schwierigkeiten hatten, ihre Mitarbeiter auf Remote-Arbeit umzustellen, verlief der Übergang für die Kunden von etiCloud schnell und unkompliziert.
Ashley beschreibt die Erfahrungen von etiCloud während dieser beispiellosen Zeit: „Aufgrund unserer Beziehung zu IBM hatten sie bereits alle Server vor Ort, und wir mussten sie nur noch über unser Bestellpanel anfordern. So konnten wir sie innerhalb von nur zwei Stunden in Betrieb nehmen. Und das ist nicht nur eines von mehreren Rechenzentren in Großbritannien, sondern auch überall auf der Welt.“
Außerdem verzeichnete etiCloud mithilfe von IBM erhebliche Verbesserungen bei der Leistung und der allgemeinen Kundenzufriedenheit. Zu den spezifischen Vorteilen gehören:
Wilson McKendrick sah in der Zusammenarbeit mit etiCloud folgenden Nutzen:
Dank der von etiCloud implementierten Infrastruktur verbringt Wilson McKendrick keine wertvolle Zeit mehr mit dem Warten auf die Behebung von IT-Problemen. Mark Wilson fasst zusammen: „Menschen kaufen von Menschen, und die von etiCloud gebotene Gesamterfahrung sowie der Service sind hervorragend.“
Heute floriert etiCloud weiterhin an der Seite von IBM und nutzt fortschrittliche technologische Funktionen, um Innovationen voranzutreiben und seinen Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.
Das 2015 gegründete britische Unternehmen etiCloud stellt seine Kunden in den Mittelpunkt aller Prozesse und Abläufe. Die Agile Digital Workplace-Plattform von etiCloud unterstützt Kunden bei der Verbesserung ihrer digitalen Agilität, indem sie ihren Mitarbeitern ein sicheres Arbeiten an jedem Ort und zu jeder Zeit ermöglicht.
Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung in den Bereichen Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenbetreuung bieten IBM Cloud-Technologien weiterhin Sicherheit, Kontrolle und dedizierte, mandantenfähige Leistung.
