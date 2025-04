„Wir nutzen IBM Targetprocess nicht nur zum Verwalten von Arbeitspaketen“, sagt Mutschler. „Wir nutzen sie, um unsere Ziele und Schlüsselergebnisse (Objectives and Key Results, OKRs) zu entwickeln, um eine Ausrichtung an einem gemeinsamen, strategischen Ziel zu erreichen. In der Vergangenheit lag die Einhaltung der Roadmap-KPI bei 50–60 %. Nach der Implementierung von SAFe und IBM Targetprocess liegt dieser KPI konstant über 90 %.“

Laut Mutschler nutzen Entwickler Targetprocess als gemeinsame Plattform, wodurch der Aufwand für die Unterstützung einer Vielzahl von Tools reduziert wird und sie das komplexe Projektportfolio des Unternehmens effektiver verwalten können als bisher.

Diese Konsolidierung hat den Entwicklungsprozess vereinfacht und eine effektivere Programminkrementplanung (PI) ermöglicht. „Die Transparenz der Ausrichtung ist der wichtigste Wert, insbesondere wenn wir eine PI-Planung durchführen“, sagt Mutschler. „Es ist ein großartiges Tool mit all den Planungstafeln, die wir haben, um Abhängigkeiten zu visualisieren, damit jeder den Teil der Arbeit sieht, den er am Ende braucht.“

ETAS nutzt Targetprocess auch, um wichtige betriebliche Verbesserungen zu erzielen, darunter:

Erhebliche Reduzierung des Zeitaufwands für die Reaktion auf Kundenanfragen

Ersetzen manueller Tests durch automatisierte Tests, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Schaffung von Transparenz, die Prozesse optimiert und die Zusammenarbeit verbessert

Diese Vorteile haben die Produktivität der Entwicklungsteams von ETAS erhöht und das Vertrauen der Kunden in die Zuverlässigkeit und Qualität der gelieferten Produkte gestärkt.

Tipps für andere, die Agile implementieren

ETAS hat seine Agile-Transformation mithilfe von IBM Targetprocess erheblich vorangetrieben, aber das ist noch nicht alles. Für die nächste Iteration planen die Führungskräfte des Unternehmens, die Nutzung von Targetprocess auszuweiten und ein umfassendes, übergreifendes Portfoliomanagement für das gesamte Unternehmen zu implementieren.

Auf die Frage, ob er anderen, die Agile-Praktiken einführen möchten, einen Rat geben könne, antwortet Mutschler: „Seien Sie geduldig. Wenn es um Agilität geht, sind Denkweise und Prinzipien sehr wichtig, denn letztendlich geht es darum, wie wir zusammenarbeiten, wie wir das Unternehmen führen und wie wir Entscheidungen treffen.“

Für den Erfolg von ETAS war es unerlässlich, ein Umfeld zu schaffen, in dem diese Denkweise wachsen konnte, und Targetprocess war dabei ein entscheidendes Element. „Wenn wir Kollegen das Potenzial von IBM Targetprocess zeigen, sagen sie: 'Das will ich auch. Sie haben ein cooles Produkt, und ich möchte es haben, und bitte stellen Sie sicher, dass ich es so schnell wie möglich bekomme.' Wir haben eine so hohe Akzeptanz erreicht, dass wir eine Warteliste für neue Benutzer haben.“