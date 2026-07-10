IBM Consulting und E.SUN Bank schaffen ein Unternehmens-Framework für vertrauenswürdige, skalierbare KI
Da generative KI die globale Finanzwelt umgestaltet, stand E.SUN Bank vor einer entscheidenden Frage: Wie kann KI in einem regulierten Unternehmen verantwortungsvoll skaliert werden? Die Bank, die im stark überwachten Finanzsektor Taiwans tätig ist, hatte zwar KI-Initiativen gestartet, doch die Governance blieb fragmentiert. Die Kontrollmaßnahmen beruhten auf wiederholter abteilungsübergreifender Abstimmung, unterschiedlichen Auslegungen und manuellen Überprüfungsprozessen, ohne dass ein einheitlicher, umsetzbarer Framework vorhanden war.
Ohne eine standardisierte Steuerungslogik war die Skalierung von KI mit regulatorischen, betrieblichen und Reputationsrisiken verbunden. Mit der Entstehung globaler Standards wie dem EU AI Act und ISO/IEC 42001 wurde ein strukturierter, unternehmensweiter Governance-Framework dringend erforderlich. E.SUN Bank musste von Experimenten zu einem konsistenten, überprüfbaren und skalierbaren KI-Governance-Modell übergehen.
IBM® Consulting® arbeitete mit E.SUN Bank zusammen, um Taiwans erstes unternehmensweites, umsetzbares KI-Governance-Framework für Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Unter Einbeziehung globaler Standards wie dem EU AI Act und ISO/IEC 42001 führte IBM ein risikobasiertes Governance-Modell für den gesamten Lebenszyklus ein, das sowohl den regulatorischen Erwartungen als auch den geschäftlichen Realitäten entspricht.
Das zentrale Ergebnis – das Whitepaper zur KI-Governance (Playbook) – setzte die regulatorischen Anforderungen in eine strukturierte, schrittweise Entscheidungsmethodik um. Jede KI-Initiative folgt nun einer einheitlichen Logik, um Risiken zu bewerten und die geeignete Kombination von Kontrollmaßnahmen zu ermitteln. Das Framework integriert 132 FSC-konforme Kontrollmaßnahmen und 96 technische Methoden, die in die Modellentwicklung, -validierung, Bereitstellung und -überwachung eingebettet sind. Die Unternehmensführung wandelte sich von einer fragmentierten, manuellen Koordination hin zu einem standardisierten, überprüfbaren und wiederholbaren Unternehmensprozess. Dadurch entstand ein praktisches Governance-Modell, das auch als Referenzpunkt für Finanzinstitute in ganz Taiwan dienen kann.
Mit der Einführung des neuen Frameworks hat E.SUN Bank den Übergang von fragmentierten Governance-Praktiken zu einem einheitlichen, Unternehmen-weiten Modell vollzogen. Mehr als 50 Gründungsmitglieder – darunter 13 Führungskräfte aus dem Kernteam – wurden darin geschult, ein gemeinsames Governance-Konzept anzuwenden, wodurch eine einheitliche Auswahl von Kontrollmechanismen bei allen KI-Initiativen ermöglicht wurde. Bei der Bewertung desselben Anwendungsfalls treffen die Teams jetzt unabhängig voneinander die gleichen Governance-Entscheidungen, wodurch Interpretationslücken reduziert und das Vertrauen der Aufsichtsbehörden gestärkt wird.
Die 132 FSC-orientierten Kontrollen und 96 technische Methoden ermöglichen eine messbare, überprüfbare Governance-Umsetzung. Die KI-Governance ist jetzt in den gesamten Lebenszyklus integriert, sodass die Bank KI verantwortungsbewusst skalieren und gleichzeitig die regulatorische Anpassung aufrechterhalten kann. Das Playbook dient zudem als praktischer Referenzrahmen für Finanzinstitute in ganz Taiwan, wenn diese ihre eigenen KI-Governance-Fähigkeiten entwickeln und ausbauen.
Durch die Transformation der KI-Governance in eine wiederholbare operative Fähigkeit hat E.SUN Bank eine solide Grundlage für zukünftige KI-Innovationen geschaffen und gleichzeitig Transparenz, Rechenschaftspflicht und Kontrolle gewahrt.
E.SUN Bank, gegründet 1992 mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, ist eine der führenden Geschäftsbanken des Landes. Das Unternehmen bietet Privatkunden und Firmenkunden Dienstleistungen in den Bereichen Einzelhandel, Firmenkunden- und Vermögensverwaltung an, mit einem Schwerpunkt auf digitaler Innovation und nachhaltiger Finanzierung.
E.SUN Bank ist nach dem Berg Jade benannt, dem höchsten Gipfel Taiwans. Inspiriert von seiner Erhabenheit und Schönheit, hat sich E.SUN Bank zum Ziel gesetzt, eine Weltklasse-Bank aufzubauen und die vertrauenswürdigste Wahl für ihre Kunden zu werden.
Geleitet von Integrität und professioneller Exzellenz setzt sich E.SUN Bank dafür ein, die anvertrauten Assets zu schützen, während sie kontinuierlich Wert schafft und ihren Kunden sinnvolle Erfahrungen bietet.
© Copyright IBM Corporation, Juni 2026.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.