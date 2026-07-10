Da generative KI die globale Finanzwelt umgestaltet, stand E.SUN Bank vor einer entscheidenden Frage: Wie kann KI in einem regulierten Unternehmen verantwortungsvoll skaliert werden? Die Bank, die im stark überwachten Finanzsektor Taiwans tätig ist, hatte zwar KI-Initiativen gestartet, doch die Governance blieb fragmentiert. Die Kontrollmaßnahmen beruhten auf wiederholter abteilungsübergreifender Abstimmung, unterschiedlichen Auslegungen und manuellen Überprüfungsprozessen, ohne dass ein einheitlicher, umsetzbarer Framework vorhanden war.

Ohne eine standardisierte Steuerungslogik war die Skalierung von KI mit regulatorischen, betrieblichen und Reputationsrisiken verbunden. Mit der Entstehung globaler Standards wie dem EU AI Act und ISO/IEC 42001 wurde ein strukturierter, unternehmensweiter Governance-Framework dringend erforderlich. E.SUN Bank musste von Experimenten zu einem konsistenten, überprüfbaren und skalierbaren KI-Governance-Modell übergehen.