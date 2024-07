Emerging Technology Ventures Inc. (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein von Frauen mit wirtschaftlicher Benachteiligung geführtes Kleinunternehmen mit Sitz in Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexico. Das Unternehmen stellt innovative Systeme, Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für staatliche und kommerzielle Kunden weltweit bereit. ETV bietet Design-, Prototyping- und Testdienstleistungen an und stellt darüber hinaus Vertragsmanagement, Verwaltungsdienste, Einrichtungen und logistische Unterstützung zur Verfügung.