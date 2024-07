Nachdem Elkjøp die Migration seiner Cognos Analytics-Plattform in die Cloud im Jahr 2021 abgeschlossen hat, hat das BI-Modernisierungsprojekt seine Geschäftsziele erreicht. Durch das Hosten der Plattform in der Cloud hat das Unternehmen deutlich an Flexibilität gewonnen. Elkjøp kann automatisch aktualisierte Software einsetzen, ohne interne Ressourcen für manuelle Aktualisierungen bereitstellen zu müssen. Das Unternehmen kann darüber hinaus seine Strategie umsetzen, ohne Verzögerung auf die neuesten Funktionen und KI-Funktionen zuzugreifen.

„Durch die Umstellung auf die Cloud verbringen wir weniger Zeit mit der Wartung und Kontrolle des Cognos-Tools und haben viel mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen", sagt Trøen Volden. „Es war eine gute Entscheidung, die Migration durchzuführen. Wir machen riesige Fortschritte, sowohl was die Verlagerung von On-Premise in die Cloud als auch was die Verfügbarkeit in der Cloud angeht.“

Neben der Nutzung von Cognos Analytics auf der Ebene des Managements und der Filialen nutzt die Finanzabteilung die Software zur Durchführung von Analysen, und die Manager der Lieferkette verwenden die Daten zur Planung und Verbesserung der Abläufe. Auch für andere geschäftskritische Funktionen wird die Cognos Analytics-Lösung täglich zur Unterstützung ihrer Arbeit eingesetzt.

„Seit ich für das Unternehmen tätig bin, hatten wir noch nie eine derartige Abdeckung, vom Top-Management bis hin zu den Senior- und Junior-Analysten in den verschiedenen Geschäftsbereichen“, sagt Trøen Volden. „Es ist eine schöne Sache, wenn man sieht, dass so viele Menschen die Lösung nutzen.“

Aus strategischer Sicht freut sich das Management von Elkjøp darauf, noch mehr Geschäftswert aus der KI-gestützten Plattform zu ziehen. „Dieses Tool wird es uns ermöglichen, uns mit weiteren datenwissenschaftlichen Analysen aus dem Handel zu befassen“, sagt Trøen Volden. „Es wird uns die Möglichkeit geben, mehr für das Geschäft zu tun, und das würde mir gefallen.“