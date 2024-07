Elevations Credit Union

Mit Hilfe der Erkenntnisse aus dem Angebot von Blueworks Live hat Elevations seine Prozesse angepasst, um die Mitgliederzufriedenheit zu verbessern. So hat Elevations beispielsweise anhand des Feedbacks seiner Mitglieder festgestellt, dass die Verzögerung zwischen dem Einreichen eines Online-Kreditantrags und dem Erhalt einer Antwort die Mitglieder frustriert. Das Unternehmen hat schnell ein verbessertes Kreditantragsverfahren eingeführt. In der Vergangenheit wurde jeder Kreditantrag von einem Underwriter geprüft, was zwei Arbeitstage oder länger dauerte. Wenn der Kreditantrag die standardmäßigen Underwriting-Anforderungen erfüllt, erhalten die Mitglieder jetzt sofort eine Antwort, und nur die Kredite, die nicht den Anforderungen entsprechen, müssen von einem Underwriter geprüft werden. Das Unternehmen hat auch seinen Hypothekenprozess überarbeitet. Mit Hilfe von Blueworks Live identifizierte Elevations Redundanzen und Engpässe innerhalb des Prozesses, was zu einer Reduzierung der Durchlaufzeiten um mehr als 50 Prozent und einer verbesserten Zufriedenheit der Mitglieder führte. Darüber hinaus hat Elevations neue Verfahren eingeführt, um die Kommunikation mit den Mitgliedern während des gesamten Hypothekenprozesses sicherzustellen.



Nur ein Jahr nach dem Start seiner Initiative zur Prozessverbesserung hat sich Elevations für den CPEx Award beworben und gewonnen. „Wir hätten nicht in einer Million Jahren gedacht, dass wir uns innerhalb eines Jahres tatsächlich für den Grad 'Timberline' des Colorado Performance Excellence Award bewerben und gewinnen würden. Sie zollten uns große Anerkennung für unsere Architektur und die Art und Weise, wie wir Blueworks Live zum Aufbau unseres Prozess-Repositorys eingesetzt haben“, sagt Wolfe. „Ich hatte das Gefühl, dass Blueworks Live mit uns auf dem Podium stand, als wir die Auszeichnung erhielten, denn ich weiß nicht, wie wir es sonst geschafft hätten.“



Daraufhin nahm Elevations den prestigeträchtigen Malcolm Baldrige National Quality Award ins Visier, eine Auszeichnung, die jährlich vom Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem National Institute of Standards and Technology (NIST) an eine sehr kleine Anzahl von Organisationen in den USA verliehen wird, die ein besonders hohes Leistungsniveau aufweisen. Am 10. November 2014 erhielt Elevations einen Glückwunschanruf von US-Handelsministerin Penny Pritzker, die dem Unternehmen mitteilte, dass es den Preis gewonnen hatte. Im April 2015 nahmen Wolfe und andere Vertreter der Credit Union die Auszeichnung auf der jährlichen „Quest for Excellence“-Konferenz in Baltimore, Maryland, entgegen.



Elevations geht davon aus, dass das Blueworks Live-Angebot dazu beitragen wird, unternehmensweit weitere Prozessinnovationen auf den Weg zu bringen. „Ich glaube, dass die Menschen jetzt wirklich ein ganzheitliches Verständnis dafür haben, dass sie im Grunde genommen die Schlüssel zum Königreich haben, sobald sie ihre Prozesse und ihre Vorgehensweise verstehen. Sie können alles tun. Sie können sich jeden Teil des Unternehmens ansehen und alles verbessern, was sie sich vornehmen“, sagt Wolfe.