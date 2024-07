Edge Computing bezieht sich auf das Konzept, Workloads, Daten und Benutzer so nah wie möglich beieinander zu platzieren, um die Latenzzeit zu reduzieren, d. h. die Zeit für die Übertragung von Informationen zwischen zwei verbundenen Geräten zu verkürzen. Das Ziel einer Edge-Computing-Architektur ist es, die Daten und Workloads physisch in die Nähe des Benutzers zu bringen. Und dieses Ziel stellt uns vor interessante technische Herausforderungen, da wir das Netzwerk so skalieren müssen, dass jeder IBM Bürostandort Workloads lokal ausführen kann, was die Verwaltung einer großen, verteilten Infrastruktur erfordert.

Unsere Skalierungslösung verwendet ein Bereitstellungsmodell, das es uns ermöglicht, Maschinen zwischen Standorten zu „klonen“. So lässt sich sicherstellen, dass jeder Standort über dieselbe Kopie des Codes verfügt, um die Variabilität zu verringern und die Verwaltung zu vereinfachen. Wir erreichen dies mit einheitlichen Pipelines zur Softwarebereitstellung, die die Software erstellen, signieren und in einem vertrauenswürdigen Repository veröffentlichen, aus dem die Rechner ihre Kopie beziehen. Nach der Installation ist die Maschine unveränderlich, sodass alle Software- und Hardwarekomponenten gleich bleiben. Dieser Ansatz, der gemeinhin als „unveränderliche Infrastruktur“ bezeichnet wird, hilft uns, die Herausforderung der Skalierung der Installation von Edge-Netzwerk-Hardwaregeräten auf der ganzen Welt zu lösen.

Die zweite Herausforderung besteht darin, die richtigen Workloads an den richtigen Stellen auszuführen, um die Nutzer an einem bestimmten IBM Bürostandort zu unterstützen. IEAM war eine perfekte Ergänzung für diese Herausforderung. Denn IEAM ermöglicht die Verwaltung einer weltweiten Flotte von Maschinen und erlaubt es uns, mithilfe flexibler Richtlinien zu bestimmen, was wo ausgeführt werden soll. Wir können zum Beispiel Caching in Armonk und Überwachung in Dubai festlegen. Dieser absichtsbasierte Ansatz bietet eine Reihe von Funktionen, die die Bereitstellung komplexer Muster von Workloads ermöglichen.