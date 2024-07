Die Edarat Group wandte sich an IBM als Anbieter der gewünschten Cloud-Service-Funktionen. Mit der IBM® Cloud Satellite-Lösung kann das Unternehmen Workloads in Hybrid-Cloud-Umgebungen ausführen und gleichzeitig seine Daten in Saudi-Arabien aufbewahren. Das Unternehmen zog andere internationale Service-Anbieter in Betracht, aber die meisten waren entweder nicht in Saudi-Arabien verfügbar oder benötigten viel Hardware – und keiner verfügte über die robusten Funktionen von IBM Cloud Satellite.

„IBM Cloud Satellite ermöglichte es uns, die Erfahrung der Public Cloud anzubieten und gleichzeitig die Datensouveränität als lokaler Cloud-Service-Anbieter zu wahren“, sagt Nehme. „Wir waren in der Lage, den Weg zum Services-Katalog der IBM Cloud zu öffnen, einschließlich der containerisierten Red Hat® OpenShift®-Grundlage. Außerdem konnten wir die Automatisierungs-, Integrations- und Datenverwaltungsfunktionen der IBM Cloud Paks bereitstellen“, fährt er fort.

Mit der IBM Lösung bietet die Edarat Group nun zusätzlich zu ihrem bestehenden Infrastructure-as-a-Service-Angebot (IaaS) Plattform-as-a-Service-Funktionen (PaaS) an. „Das verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil, denn kein anderer lokaler Cloud-Anbieter in Saudi-Arabien verfügt über diese Art von integrierter Lösung. Und mit einer Multicloud-Plattform werden wir zu einer zentralen Anlaufstelle für die Bereitstellung von Cloud-Services für Kunden, deren Workloads in verschiedenen Arten von Umgebungen ausgeführt werden. Sie müssen also ihre Anwendungen nicht umstrukturieren oder ändern, sondern können einen „Lift and Shift“-Ansatz verfolgen – das macht es viel einfacher.“

Die Implementierung der Lösung in den drei Rechenzentren der Edarat Group – die geografisch zwischen Riad und Jeddah verteilt sind und sich über eine Entfernung von 950 km erstrecken – dauerte nur zwei Wochen. „Es war ein rascher Erfolg für uns“, sagt Nehme, „wir konnten unseren Servicekatalog schnell erweitern. Wenn wir das intern machen würden, würde das eine erhebliche Zeitinvestition erfordern. Es wäre fast unmöglich gewesen, in so kurzer Zeit die gleiche Servicequalität zu erreichen.“

Für IBM war die Edarat Group als saudi-arabischer Cloud-Kunde und -Partner ebenfalls eine hervorragende Wahl. „Unsere Wurzeln liegen in der Systemintegration. Wir verstehen alle Ebenen, vom Rechenzentrum über die Infrastruktur und die Sicherheit bis hin zur Anwendung“, sagt Nehme. „Wir glauben, dass IBM erkannt hat, dass wir bereit waren, uns zu verändern und schnell zu wachsen. Außerdem waren wir mit der OpenShift-Plattform sehr vertraut und kannten ihre Stärken.“

„Viele unserer Kunden führen derzeit traditionelle Anwendungen auf virtuellen Maschinen (VMs) aus“, fährt er fort. „Der Betrieb vieler Anwendungen in dieser Art von Umgebung erfordert mehrere Arten von Testumgebungen für jede Anwendung, was Kosten für die VMs, Hardware, Betriebssysteme und Anwendungslizenzen verursacht. Durch die Modernisierung mit OpenShift erhält der Kunde eine mandantenfähige Entwicklungsumgebung, die sich in einem einzigen OpenShift-Cluster befindet. Die Kunden sparen bei Hardware, Software und Betriebssystemen, weil sie nur ein Betriebssystem haben statt möglicherweise Dutzende nutzen zu müssen.“

Kunden profitieren außerdem von Autoscaling-Funktionen. In einem herkömmlichen Setup werden die Server auf der Grundlage der maximalen Auslastung zu Spitzenzeiten dimensioniert. Bei der Red Hat OpenShift-Containerisierung zahlen die Kunden je nach Verbrauch und skalieren die Ressourcen automatisch nach oben und unten, um Spitzen- und Niedriglastzeiten auszugleichen. Die Kunden sind auch sehr flexibel, wenn es darum geht, Änderungen schnell und sicher in der Produktion bereitzustellen und einzuführen.