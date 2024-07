„Unser Ziel bei Eclarity ist es, Hürden für den Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht abzubauen, damit die Schüler ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Wir freuen uns über die in watsonx.ai integrierten Funktionen für generative KI und Foundation Modeling, mit denen wir schnell neue Funktionen und Inhalte für unseren KI-gestützten Chatbot entwerfen und erstellen können. Mit diesen technologischen Fortschritten können wir unsere Mission fortsetzen, eine sichere Umgebung zu schaffen, in der Schüler lernen, üben, Risiken eingehen, Fehler in Kauf nehmen und sich ständig verbessern können.“

Dr. Anna Guentner

CEO

Eclarity GmbH