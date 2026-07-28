Dutch Railways modernisiert die Wartung mit IBM Maximo

Jeden Tag hilft Dutch Railways, die Niederlande in Bewegung zu halten. Millionen von Passagieren verlassen sich auf einen sicheren, sauberen und pünktlichen Schienenverkehr. Hinter diesem Service verbirgt sich ein geschäftskritischer Wartungsbetrieb, bei dem die Fahrzeuge planmäßig gewartet, für den Service verfügbar und an die gesetzlichen Anforderungen angepasst werden müssen.

Da sich die betrieblichen Anforderungen weiterentwickelten, erkannte Dutch Railways die Möglichkeit, die Maximo-Umgebung, die diese Arbeit unterstützt, zu modernisieren. Die Wartungsdaten mussten effektiver über Planung, Ausführung, Reinigungspartner, KPI-Berichterstattung und Unternehmenssysteme hinweg vernetzt werden, während die zugrunde liegende Infrastruktur, Datenbanktechnologie und Integrationen eine höhere Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Governance erforderten.

Die Herausforderung bestand darin, von Maximo 7.6 auf IBM Maximo Application Suite 9.0 umzusteigen und gleichzeitig die gesamte IT-Infrastruktur zu modernisieren, ohne den täglichen Bahnbetrieb zu stören. Dutch Railways benötigte eine verwaltete Plattform, um die Betriebskontrolle zu stärken und die Entscheidungen über die Bereitschaft und Verfügbarkeit von Zügen zu verbessern.