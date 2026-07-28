Dutch Railways modernisiert die Wartung mit IBM Maximo

Eine verwaltete Plattform verbindet Planungs-, Betriebs- und Unternehmenssysteme und senkt gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten
Jeden Tag hilft Dutch Railways, die Niederlande in Bewegung zu halten. Millionen von Passagieren verlassen sich auf einen sicheren, sauberen und pünktlichen Schienenverkehr. Hinter diesem Service verbirgt sich ein geschäftskritischer Wartungsbetrieb, bei dem die Fahrzeuge planmäßig gewartet, für den Service verfügbar und an die gesetzlichen Anforderungen angepasst werden müssen.
Da sich die betrieblichen Anforderungen weiterentwickelten, erkannte Dutch Railways die Möglichkeit, die Maximo-Umgebung, die diese Arbeit unterstützt, zu modernisieren. Die Wartungsdaten mussten effektiver über Planung, Ausführung, Reinigungspartner, KPI-Berichterstattung und Unternehmenssysteme hinweg vernetzt werden, während die zugrunde liegende Infrastruktur, Datenbanktechnologie und Integrationen eine höhere Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Governance erforderten.
Die Herausforderung bestand darin, von Maximo 7.6 auf IBM Maximo Application Suite 9.0 umzusteigen und gleichzeitig die gesamte IT-Infrastruktur zu modernisieren, ohne den täglichen Bahnbetrieb zu stören. Dutch Railways benötigte eine verwaltete Plattform, um die Betriebskontrolle zu stärken und die Entscheidungen über die Bereitschaft und Verfügbarkeit von Zügen zu verbessern.
Dutch Railways hat mit IBM nicht nur ein Plattform-Upgrade abgeschlossen, sondern eine kontrollierte 4-in-1-Transformation. Das Programm vereinte vier große Schritte: das Upgrade von IBM Maximo 7.6 auf IBM Maximo Application Suite 9.0, den Wechsel von On-Premises-Infrastruktur zu Microsoft Azure, die Migration von Oracle zu Azure SQL Managed Instance sowie die Neugestaltung von Integrationen rund um eine API-First-Architektur.
Zusammen boten diese Änderungen Dutch Railways eine geregelte Plattform für Planung, Durchführung und Datenaustausch. Die robustere IT-Grundlage stärkte die betriebliche Rolle von Maximo und erleichterte die Verknüpfung vertrauenswürdiger Wartungsdaten zwischen Planung, Ausführung, Reinigung, KPI-Berichterstattung und Unternehmenssystemen.
Dies hilft Teams und vernetzten Systemen, fundiertere Entscheidungen über die Einsatzbereitschaft, Verfügbarkeit und geschäftskritische Wartungsarbeiten der Züge zu treffen. Dutch Railways leitete die Transformation intern, mit zweiwöchentlichen Abstimmungen mit IBM, Microsoft und Red Hat.
Mit der IBM Maximo Application Suite als Herzstück stärkte Dutch Railways Maximos Rolle als strategische Drehscheibe für Wartung und betriebliche Entscheidungsfindung. Die Plattform unterstützt die kontrollierte Wartung von Fahrzeugen und hilft den Teams nachzuweisen, dass die Züge pünktlich gewartet werden, den Vorschriften entsprechen und für einen sicheren, sauberen und qualitativ hochwertigen Service bereit sind. Durch die Umstellung von Maximo auf Microsoft Azure senkte Dutch Railways die Gesamtbetriebskosten um 50 % und verbesserte gleichzeitig die Skalierbarkeit und Resilienz seiner IT-Grundlage.
Maximo verbindet über mehr als 30 API-basierte Integrationen Planung, Wartung, Reinigungsvorgänge, KPI und Unternehmenssysteme. Daten von Zugsensoren, Treibern und Schaffnern können als Serviceanfragen in Maximo einfließen, während Anwendungen Maximo-Daten verwenden können, um die Verfügbarkeit von Fahrzeugen für den Fahrplan zu ermitteln. Dies hilft Dutch Railways, die operative Kontrolle zu verbessern, die Unternehmensführung zu stärken und den täglichen Bahnverkehr mit zuverlässigeren Daten zu unterstützen.
Dutch Railways ist das größte Schienenpersonenverkehrsunternehmen der Niederlande und ein wichtiger Bestandteil des nationalen Mobilitätsnetzes. Mit mehr als 700 Zügen und rund einer Million Fahrgästen pro Tag verbindet Dutch Railways Städte, Regionen und internationale Ziele miteinander und arbeitet daran, den Bahnverkehr sicher, zuverlässig, komfortabel und nachhaltig zu gestalten.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.