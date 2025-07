MODUS X schätzt, dass es seit 2022 mehr als 150 Millionen Cyberangriffe auf DTEK erfolgreich abgewehrt hat. Das SOC und die IBM-Technologie sind zu wichtigen Tools in diesem Kampf geworden und ermöglichen konsistentere, effizientere und genauere Sicherheitsmaßnahmen.

Da die IBM QRadar Suite alle erforderlichen SOC-Ressourcen in einer einzigen Schnittstelle vereint, haben Analysten alles, was sie benötigen, sofort zur Hand und können so schneller auf Vorfälle reagieren. Die IBM QRadar Suite hat auch dazu beigetragen, die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen zu automatisieren. So konnte die Reaktionszeiten erheblich verkürzt und die Teameffizienz verbessert werden.

DTEK stellt anhand verschiedener Metriken zur Reaktion auf Vorfälle einen deutlichen Unterschied fest. Die mittlere Erkennungszeit (MTTTD) beträgt nun nur noch 10 Minuten. Die mittlere Zeit bis zur Triage (MTTT) beträgt 30 Minuten, während die mittlere Antwortzeit (MTTR) 70 Minuten beträgt.

Da das SOC nun einen zentralen Überblick über die Vorgänge bei DTEK bietet, ist MODUS X besser in der Lage, auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren, sobald diese auftreten. In Verbindung mit einer genaueren und automatisierten Identifizierung von Bedrohungen hat diese zentralisierte Transparenz zu einer fünffachen Verbesserung der Erkennungsrate potenzieller Bedrohungen beigetragen.

Der Sprecher fasst zusammen: „Wir können nicht alle Bedrohungen vermeiden, aber mit Tools wie der IBM QRadar Suite können wir schnellere und intelligentere Entscheidungen darüber treffen, wie wir Cybersicherheitsvorfälle erkennen und darauf reagieren. Dies unterstützt uns dabei, eine starke Widerstandsfähigkeit für den Betrieb und die Infrastruktur von DTEK aufzubauen, damit das Unternehmen seine Mission, die Menschen in der Ukraine mit Licht und Wärme zu versorgen, fortsetzen kann.”