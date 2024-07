Im Jahr 2018 fand DOMINION nach umfangreichen Recherchen das, was es in der IBM® Cognos® Controller-Technologie benötigte. „Wir haben uns für IBM Cognos Controller entschieden, weil es ein vielseitiges und praktisches Tool ist, mit dem wir problemlos Änderungen in der Konzernorganisation vornehmen können“, erklärt Rodriguez San Vicente. „Cognos konnte auch mit unserem Buchhaltungssystem Microsoft Dynamics NAV oder Navision verbunden werden, was sehr wichtig war.“

Für die Implementierung der Lösung beauftragte das Unternehmen den IBM Business Partner LKS Financial Solutions & Corporate, der aufgrund seiner technischen Fähigkeiten im Umgang mit der Cognos-Technologie und seiner strategischen Expertise im Finanzbereich ausgewählt wurde. „DOMINION hat eine große internationale Präsenz“, sagt Andrés Bedia Alonso, Commercial Manager bei LKS. „Eine weitere Herausforderung war die Dynamik und die Geschwindigkeit, mit der sich die Unternehmensstruktur mit ihren vielen Fusionen und Übernahmen und organisatorischen Veränderungen verändert hat.“

Die erste Phase des Projekts konzentrierte sich auf die Automatisierung des rechtlichen Konsolidierungsprozesses. Um die spezifischen Anforderungen von DOMINION besser zu verstehen, veranstaltete LKS mehrere Workshops und führte Proof of Concepts (POCs) durch, um die Lösung zu demonstrieren. Nach drei erfolgreichen Monaten, von Dezember 2018 bis März 2019, ging die Lösung in Produktion. „LKS hat eine große und bewährte Erfahrung mit Cognos-Implementierungen und sie lösen immer unsere technischen und betrieblichen Probleme“, fügt Rodriguez San Vicente hinzu.

Das Unternehmensteam von DOMINION verwendet auch die Software Cognos Controller, um die Informationen der verschiedenen Tochtergesellschaften des Unternehmens zusammenzustellen und alle für den Anhang des Konzernabschlusses erforderlichen Details zu erhalten. „Die verschiedenen Unternehmen der Gruppe senden eine vollständige Bilanz, die bereits zugeordnet ist und automatisch an die Finanzkonten der Gruppe angepasst wird, mit der Möglichkeit, Dateien zu importieren“, sagt Rodriguez San Vicente. „Wir führen also einen Teil der Vorbereitungen für die Konsolidierung aus unserem Cognos-System heraus durch.“