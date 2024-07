Destiny Corporation

Die Kunden von Destiny erreichen in der Regel eine mindestens 500-mal schnellere Leistung bei Analyseabfragen und Berichten. Und das hilft ihnen letztlich bei der schnelleren Erkennung von Chancen und dem Treffen fundierter Entscheidungen. Ein Krankenversicherungsunternehmen, das große Mengen von Schadensdaten analysieren musste, konnte durch den Einsatz von Netezza Performance Server viele kritische Oracle- und Teradata-Jobs von 22 Stunden auf nur zwei Minuten verkürzen – und das ohne Änderungen an der Abfragelogik.

Rafiee nennt ein weiteres Beispiel: „Ein Bankkunde führt im Rahmen des CCAR-Belastungstests (Comprehensive Capital Analysis and Review) eine sehr umfangreiche Analyse durch und verwendete zuvor verschiedene Tools für den Import von Daten in eine Anwendung. Mit Netezza Performance Server konnte die Verarbeitungszeit von Tagen auf Minuten reduziert werden.“



Netezza ermöglicht nicht nur schnellere, sondern auch tiefgreifendere und komplexere Analysen innerhalb desselben Zeitrahmens – und das für vollständige Datensätze anstelle von Stichproben. Durch die Betrachtung von mehr Dimensionen erhalten Unternehmen ein besseres Verständnis ihrer Geschäftsleistung, ihrer Leistungsfähigkeit und neuer Möglichkeiten, was wiederum zu intelligenteren Entscheidungen führt.



„Unsere Kunden können ihre Daten in ihrer ganzen Fülle betrachten und erhalten schnelle Antworten auf komplexe Abfragen“, sagt Rafiee. „Außerdem müssen die Benutzer nicht auf die Unterstützung der IT-Abteilung warten, um die nächste wichtige Frage stellen zu können – das ist etwas, was die Verantwortlichen für die Analytik an dieser Lösung besonders schätzen.“

Unternehmen sammeln und analysieren seit Jahren Daten in IBM PureData® System for Analytics und haben den Wert datengesteuerter Geschäftsentscheidungen erkannt. Mit Netezza Performance Server und Cloud Pak for Data profitieren die Anwender von einer hochkonvergenten, containerisierten Microservices-Architektur im „Cloud in a Box“-Modell, welche die Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Cloud in ihre eigenen Rechenzentren bringt. Die Benutzer können von der Flexibilität einer noch schnelleren und unkomplizierteren Verwaltung der Analysemöglichkeiten profitieren, einer zentralen Komponente auf dem Weg in Richtung KI. Außerdem ist es für Unternehmen sehr einfach, ihre Daten von einer bestehenden Netezza-Implementierung auf die neueste Version zu migrieren. „Die Kunden schätzen die Tatsache, dass sie die Informationen und Daten ihrer bestehenden Netezza-Appliance einfach mit einem einzigen Befehl in diese neue hyperkonvergente Umgebung übertragen können. Es handelt sich hierbei um eine äußerst einfache Migration“, sagt Rafiee.

Mit Netezza Performance Server on Cloud können Benutzer jetzt Netezza Performance Server in öffentlichen Clouds wie IBM Cloud®, Amazon Web Services (AWS) oder Microsoft Azure einsetzen.