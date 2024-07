Bahnbrechende Technologie für die Rückverfolgbarkeit von EVOO Der Agrar- und Lebensmittelsektor ist mit den heutigen Anforderungen der Verbraucher in Bezug auf Nachhaltigkeit, Qualität und Rückverfolgbarkeit der Produkte, die sie konsumieren, konfrontiert. Auch extra natives Olivenöl (Extra Virgin Olive Oil, EVOO) ist davon nicht ausgenommen. Die Verbraucher wollen wissen, woher die Zutaten stammen und ihre Authentizität bestätigen. Dies hat zu einer beispiellosen Nachfrage nach einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung geführt. Deoleo, das größte Olivenölunternehmen der Welt, hat sich schon immer dafür eingesetzt, den Verbraucher in den Mittelpunkt all seiner strategischen Entscheidungen zu stellen und sich auf die Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit seiner Produkte zu konzentrieren.

Dieses Engagement, verbunden mit dem wachsenden Trend der Verbraucher, die Rückverfolgbarkeit der von ihnen konsumierten Produkte zu kennen, veranlasste Deoleo, nach technologischen Ressourcen zu suchen, um diese Bemühungen zu unterstützen. Hierzu ermittelte das Unternehmen zunächst seine Anforderungen und suchte dann auf dem Markt nach den bahnbrechendsten Technologien und den richtigen Technologiepartnern, um Prioritäten zu setzen und den Transformationsprozess in Angriff zu nehmen. Dieser gesamte Prozess gipfelte in der Einführung der Blockchain-Technologie von IBM, um die Rückverfolgbarkeit der Öle von Deoleo zu gewährleisten und die Zertifizierung der in der gesamten Wertschöpfungskette durchgeführten nachhaltigen Prozesse voranzutreiben.

Qualitätskontrolle für EVOO direkt über die Flasche: So funktioniert die Blockchain-Technologie bei den drei Sorten von Maestros de Hojiblanca Im Jahr 2022 war Deoleo das erste Unternehmen für schnelldrehende Konsumgüter (Fast-Moving Consumer Goods, FMCG) in Spanien, das die Herkunft und Rückverfolgbarkeit seiner Produkte Flasche für Flasche nachweisen konnte. Dies geschah Hand in Hand mit IBM, das die Technologie und die Anleitung dazu bereitstellte. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen einen innovativen QR-Code eingeführt, der auf jeder Flasche von Deoleo zu finden ist und es den Verbrauchern ermöglicht, alle Details des von ihnen gekauften EVOOs zu entdecken. Durch direktes Scannen mit ihren Mobiltelefonen können die Verbraucher alle Etappen nachvollziehen, die eine bestimmte Charge durchlaufen hat. Sie erfahren auf diese Weise, woher das Öl der Marke Maestros de Hojiblanca stammt, welche Olivensorten es enthält, welche Qualitätszertifizierung es erhalten hat, welche Aromen es enthält und wo es nachhaltig produziert wurde. All diese Informationen werden über eine mit der Blockchain-Technologie von IBM® Food Trust zertifizierte Datenbank abgerufen. Der Weg des Öls vom Olivenbaum bis auf den Tisch war zunächst auf dem spanischen Markt bei den drei Sorten von Maestros de Hojiblanca EVOO aus der Reihe „Oda a Nuestra Tierra“ mit den Mischungen Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 verfügbar. Im Anschluss an diesen Pilotversuch wurde die Lösung auf verschiedene Marken in unterschiedlichen Märkten, wie Frankreich und den USA, ausgeweitet. Die Implementierung wurde von so unterschiedlichen Teams wie der Rohstoffbeschaffungsabteilung, der Qualitätsabteilung, dem Betrieb, dem Marketing, der IT und der Rechtsabteilung durchgeführt, immer begleitet von IBM® Consulting. Die kritischen Momente in diesem Prozess waren die Prozessdefinition und Parametrisierung von IBM Food Trust, das Design der Verbraucherschnittstelle, die Integration externer Partner und die Anpassung der Verpackung. Die IBM Technologie hat es ermöglicht, in kürzester Zeit die innovativste und fortschrittlichste Lösung für diese Art von Produkten auf den Markt zu bringen – insbesondere unter Berücksichtigung komplexer Aspekte wie Daten aus der gesamten Wertschöpfungskette, eindeutige, unveränderliche und unabhängige Verifizierungen, die Einbeziehung der wichtigsten Lieferanten und die eindeutige Identifizierung jeder Flasche Olivenöl.

3 Märkte IBM hat für Deoleo maßgeschneiderte Lösungen in drei Schlüsselmärkten implementiert: in Spanien, in Frankreich und in den USA 4 Millionen Die IBM Food Trust-Lösung unterstützt Rückverfolgbarkeit für 4 Millionen Flaschen EVOO pro Jahr

Da Deoleo den Wandel hin zu Transparenz und Verbrauchervertrauen anführen möchte, war IBM Food Trust die ideale Lösung, weil sie fortschrittliche Technologie in einer flexiblen, geschäftsorientierten Plattform vereint. Niklas Sannebro Strategic Operations Director Deoleo

Vier Millionen Flaschen des Öls von Deoleo sind bereits mit der IBM Blockchain-Technologie verbunden Obwohl das Projekt erst seit einem Jahr läuft, hat Deoleo bereits ein beachtliches Ausmaß an Ergebnissen erzielt. Das Unternehmen ist mit maßgeschneiderten Lösungen auf drei Schlüsselmärkten für Deoleo vertreten: Spanien, Frankreich und den USA. Und die IBM Food Trust-Lösung ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von vier Millionen Flaschen EVOO pro Jahr. Darüber hinaus ist besonders hervorzuheben, dass das Projekt bei den Kunden, die sich für Transparenz einsetzen, bei den Lieferanten, die sehen, dass ihre Arbeit spürbare Anerkennung erhält, und bei den Medien, wo man eine bahnbrechende Initiative im Agrar- und Lebensmittelsektor zu schätzen weiß, großen Anklang findet.

Diese Initiative zielt darauf ab, in der Beziehung zu unseren Verbrauchern einen Schritt weiter zu gehen, um ihre Erfahrungen mit der Marke und die Interaktion mit dem Produkt zu verbessern. Sie entspricht auch einem der Ziele unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2030: die Qualitätsstandards unseres Olivenöls in der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern. Rafael Pérez del Toro General Manager of Quality Deoleo