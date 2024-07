CVS Health wollte sein Geschäft transformieren, erkannte aber, dass es dazu sein gesamtes Ökosystem verstehen und integrieren musste. Das Unternehmen nahm eine „Outside-in“-Perspektive ein, um die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen, denen es dient, und um die für die Transformation erforderlichen Daten zu ermitteln. Es musste eine API-zentrierte Strategie und ein API-Ökosystem entwickelt werden, das sich flexibel an verschiedene Umgebungen anpassen ließ: lokal, in der privaten Cloud und in verschiedenen öffentlichen Clouds.