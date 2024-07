Crédit Mutuel Arkéa beschloss, sein APM-Tool durch eine Observability-Lösung der neuen Generation zu ersetzen: IBM® Instana Observability. „Das Projekt begann im März 2022 mit dem Ziel, es bis Ende 2022 abzuschließen“, fasst Pape zusammen. Da die IT-Abteilung von Crédit Mutuel Arkéa bestrebt ist, die Kontrolle über die von ihr verwendeten Technologien zu behalten, führte sie das Migrationsprojekt zu IBM Instana Observability intern durch.

„IBM Instana Observability ist ein recht einfach einzurichtendes und zu verwendendes Tool“, erklärt Pape. „Während des Projekts, das wir mit Unterstützung der Instana-Teams eigenständig durchführen konnten, traten keine größeren Probleme auf. Wir begannen mit einer PoC-Phase, in der wir einen Pre-Pilot in der IT-Abteilung einrichteten, bevor wir dann mit der Einrichtung von Piloten für jede Funktionseinheit fortfuhren. Gleichzeitig haben wir unsere Mitarbeiter mit Hilfe von IBM in der Ausführung und Nutzung der Lösung geschult.“

Nach Abschluss der Arbeiten wurde das Tool in drei Umgebungen eingesetzt: Produktion, Abnahmetests und Validierung. Was den Ops-Bereich betrifft, so muss ihre Lösung noch mit ihrem IBM-Überwachungstool verbunden werden. Und schließlich wurde mit den Geschäftsteams eine wichtige Vorarbeit geleistet, um sicherzustellen, dass sie eine auf Metriken basierende Kultur entwickeln, die für die optimale Nutzung einer Lösung wie IBM Instana Observability erforderlich ist.

IBM Instana Observability ermöglicht es auch, die Umweltauswirkungen der IT-Infrastrukturen von Crédit Mutuel Arkéa zu reduzieren. „IBM Instana Observability liefert uns interessante Daten über die Auslastung unserer Anwendungen. Dadurch können wir unsere IS besser verstehen und langfristig die Dimension unserer Anwendungsinstanzen verbessern“, sagt Pape.