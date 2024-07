„…Unsere Zusammenarbeit mit IBM begann 1962. Zu der Zeit waren wir beide noch nicht im Unternehmen tätig, aber 2015 beschlossen wir gemeinsam, KI in das Geschäft zu integrieren. Acht Jahre später verzeichnen wir Zeiteinsparungen, die 1.600 Vollzeitstellen entsprechen, da wir Aufgaben durch den Einsatz von KI und Technologie teilweise automatisieren konnten. Wir konnten unsere Berater besser unterstützen, unseren Kunden helfen und die Einsparungen sehr genau bemessen. Diese Zeiteinsparungen stellen für uns eine Investition dar, da wir sich wiederholende Aufgaben reduziert und unseren Beratern Zeit für die Entwicklung neuer kommerzieller und geschäftlicher Werte gegeben haben. Sie sehen also, dass die Auswirkungen auf die Produktivität für die 30.000 Berater, die in direkter Verbindung mit den Kunden stehen, absolut maßgeblich sind.“



Nicolas Théry

Vorsitzender,

Crédit Mutuel Alliance Fédérale