Credendo entschied sich für eine Standardisierung auf SAP ERP Financials, wie Lode Vermeersch erklärt: „Wir hatten SAP ERP Financials bereits in unserer Hauptniederlassung in Belgien im Einsatz und waren mit den Funktionen sehr zufrieden. Es war der logische Schritt, das System als standardmäßige Hauptbuch- und Buchhaltungslösung für die Konzerngruppe zu nutzen.“

„Wir haben uns mehrere mögliche Implementierungspartner angesehen, und IBM hat sich dabei als der beste Kandidat erwiesen. Die Erfahrung und das Fachwissen des Unternehmens in der Versicherungsbranche und bei der Implementierung von SAP ERP Financials waren wichtige Differenzierungsmerkmale.“

„Am beeindruckendsten waren jedoch die bereits nachgewiesenen Erfolge von IBM bei der Koordinierung von Projekten über mehrere Länder hinweg. Die Tatsache, dass IBM uns Berater mit lokalen Sprachkenntnissen zur Seite stellen und eine strukturierten Methodik für das Projekt bereitstellen konnte, hat uns sehr überzeugt.“

Mit Unterstützung des IBM Services-Teams hat Credendo SAP ERP Financials bei seinen Tochterunternehmen in der Tschechischen Republik, Österreich, Belgien und Russland sowie in lokalen Niederlassungen in einigen anderen europäischen Ländern eingeführt. Das Unternehmen nutzt die SAP-Lösung, um die Kernaufgaben im Finanzbereich zu erledigen. Dazu gehören die Erfassung aggregierter Geschäftstransaktionen, die Gewinn- und Verlustrechnung und die satzungsmäßige Buchhaltung.

Lode Vermeersch fährt fort: „Die Zusammenarbeit mit dem IBM Services-Team war ausgezeichnet. Umfangreiche Implementierungen sind immer eine schwierige Angelegenheit: Man kann nicht erwarten, dass alle Ergebnisse vorhersehbar sind, und auf dem Weg dorthin gibt es oft Hindernisse.“

„Dank IBM verlief die Implementierung allerdings sehr gut organisiert und reibungslos. Immer wenn wir auf Herausforderungen gestoßen sind, hat uns das IBM Services-Team geholfen, diese zu lösen, und immer wenn wir Änderungen angefordert haben, haben sie schnell reagiert. Wir werden sicherlich auch in Zukunft gerne wieder mit dem Team zusammenarbeiten.“