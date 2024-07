Als COVID-19 Cornell 2020 lahmlegte und keine Studenten und Mitarbeiter mehr auf dem Campus erlaubt waren, blieb der Bedarf an Facilities Management und Wartung trotzdem nicht aus. Das neue System verfügte zwar über eine Offline-Funktionalität, aber die meisten Nutzer mussten sich auf dem Campus aufhalten, um es gemeinsam zu nutzen - und das war nicht mehr machbar. Die Notwendigkeit, mehr Maximo-Lizenzen und mobile Geräte zu beschaffen, wurde immer deutlicher.



Vor COVID-19 hatte nicht jeder im Facilities Bereich ein mobiles Gerät. Maler zum Beispiel brauchten vor der Pandemie keinen Zugang zu Maximo. Sie füllten einen Zettel aus, gaben ihn bei einem Verwaltungskoordinator ab, und ihre Zeit und die einzelnen Arbeitsaufträge wurden eingetragen. Da die Verwaltungsmitarbeiter jedoch nicht mehr auf dem Campus vor Ort waren und die Stunden nicht erfassen konnten, war eine genaue Arbeitsberichterstattung schwieriger geworden.



„Als Covid ausbrach, hatten wir nicht viele Mitarbeiter auf dem Campus und Arbeitsprotokolle wurden für uns entscheidend, um zu verstehen, auf welchem Stand die Arbeiten waren. Da die Mitarbeiter für längere Zeit krankgeschrieben wurden, mussten wir außerdem wissen, an welchem Punkt andere Techniker für diese Personen einspringen konnten“, sagt Kristi Cooley, IT-Managerin bei Cornell. „Wir mussten auch an die Sicherheit denken, indem wir die Mitarbeiter räumlich voneinander trennten und die gemeinsame Nutzung von Geräten verhinderten.



Der Zugriff auf Maximo für Mobilgeräte unterstützt Techniker dabei, in Echtzeit auf Notfälle zu reagieren. Benutzer können im Außendienst an einer Sache arbeiten und Zugriff auf sofort eingehende Arbeitsaufträge erhalten. Sie können die Aufgabe an einem geeigneteren Ort oder mit geeigneteren Ressourcen neu zuweisen, selbst wenn es sich um ein Team in einem anderen Bereich handelt.



„Angesichts von COVID-19 mussten wir unsere Wartung und die verschiedenen Aufgaben in unserem Verantwortungsfeld rationalisieren“, erklärt Becraft. „Wir hatten eine neue Führung in unserer Abteilung, die von der datengesteuerten Entscheidungsfindung überzeugt war. Wir brauchten das System für Antworten, die uns sonst niemand geben konnte. Die Führungskräfte begannen zu prüfen, was in den einzelnen Arbeitsaufträgen enthalten war und wer diesem und anderen Teams zugewiesen war. "Mussten sie Ressourcen teilen? Wenn ein Team in einem Bereich einen erheblichen Rückstand hätte, könnte dann jemand in einem anderen Bereich Unterstützung anbieten, um diesen Rückstand aufzuholen?'“