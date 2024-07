Consolidated Communications, ein langjähriger Kunde von IBM, hat die IBM Netcool Operations Insight-Plattform bereitgestellt und damit eine einheitliche Ansicht für die Fehlerüberwachung in seinem wachsenden Netz geschaffen. „IBM hilft uns wirklich, unsere Ziele in Bezug auf die Netzüberwachung zu erreichen“, so Butler. „Netcool Operations Insight hilft uns, Fehler in allen unseren Vertriebsgebieten zu normalisieren, zusammenzufassen und auf einer zentralen Oberfläche anzuzeigen.“

Die Netcool Operations Insight-Technologie hilft Consolidated Communications, die Überwachungsdaten, die die Netzbediener erhalten, anzupassen und zu standardisieren. Das Unternehmen verfolgt so einen konsistenten und responsiven Ansatz für das Fehlermanagement. Und durch die Integration der Event Analytics-Funktion der Netcool Operations Insight-Software greift die Firma problemlos auf Daten aus unterschiedlichen Quellen zurück, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und korrigierend eingreifen zu können.

„Statt uns Sorgen über die verschiedenen Silos zu machen, die wir integrieren müssen, nutzen wir sie jetzt“, meint Butler. „Wir sind in der Lage, diese anderen Datenquellen einzubeziehen und Ereignisse mit allen möglichen Kontextinformationen aufzubereiten, die den Bedienern helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen.“

Um seine Funktionalitäten weiter auszubauen, evaluiert Consolidated Communications die IBM Cloud Event Management-Technologie, um verschiedenen Benutzergruppen maßgeschneiderte Ansichten für das Alarmmanagement zu bieten. Außerdem ist geplant, mithilfe der Plattform klare, hochwertige und nahezu in Echtzeit verfügbare Ansichten der Netzleistung anzubieten, was für die Kunden von Consolidated Communications einen erheblichen Mehrwert darstellen könnte.