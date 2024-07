Da die SAP-Umgebung jetzt in der IBM Cloud auf einer von SAP zertifizierten Plattform läuft, kann Climava seine Energie auf die Erfüllung der Kundenanforderungen konzentrieren. Seit der Migration in die IBM Cloud hat das Unternehmen keine Ausfallzeiten oder Sicherungs- oder Sicherheitsprobleme mehr erlebt. Die Sorgen, dass Systemausfälle die Projektarbeit beeinträchtigen könnten, sind Vergangenheit. Die Mitarbeiter können sich praktisch von überall aus mit der Plattform verbinden, was die Gesamtproduktivität erhöht und den Kundenservice weiter verbessert.

Insgesamt hat der Wechsel in die IBM Cloud nicht nur die mit dem Wachstum verbundenen IT-Herausforderungen für Climava vereinfacht, sondern auch eine bessere Kostenkontrolle ermöglicht. So hat das Unternehmen beispielsweise eine Disaster-Recovery-Lösung für seine SAP-Umgebung eingeführt, und zwar ohne die Kosten und Herausforderungen, die mit der Investition in ein weiteres Rechenzentrum verbunden sind. Da sich die Entwicklungsumgebung nun in der Cloud befindet, muss Climava seine Server nicht mehr rund um die Uhr betreiben und kann sie stattdessen nur bei Bedarf bereitstellen, was Kosteneinsparungen zur Folge hat. Und schließlich kann Climava dank des nutzungsabhängigen Preismodells die IT-Ausgaben genauer vorhersagen.