Die Stadt Tyler (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in Texas ist die Kreisstadt von Smith County. Die Stadtverwaltung bietet Dienstleistungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verkehr, Parks und Erholung sowie Abwasserentsorgung für die Community an. Das Motto der Stadt, „Called to S.E.R.V.E.“, ist ein Akronym für Streamline, Empower, Respond, Venture und Evaluate – die Ziele, die im Rahmen des Tyler Blueprints festgelegt wurden.

Über Mark III Systems

Mark III Systems (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), IBM Business Partner seit 25 Jahren, ist ein multidisziplinärer Anbieter von „Full-Stack“-Lösungen für Unternehmen, den öffentlichen Sektor und Dienstleistern aller Größenordnungen. Seine einzigartigen Full-Stack-Funktionen für Unternehmen bestehen aus einem Team von Data Scientists, Entwicklern, DevOps/Automatisierungsingenieuren sowie Systemarchitekten und -ingenieuren, die alle daran arbeiten, Kunden bei Innovationen und der digitalen und IT-Transformation zu unterstützen.