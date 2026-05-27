Citadelle, ein führendes kanadisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie, musste seine Maßnahmen zum Schutz von Daten und Produktionssystemen verbessern, da sich die Cyberrisiken in immer rascherem Tempo weiterentwickelten. Die bestehenden Backup- und Speicherprozesse des Unternehmens basierten auf manueller Überwachung und boten nur begrenzte Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob die Daten fehlerfrei, unversehrt und für eine schnelle Wiederherstellung bereit waren. Dies erschwerte es, die Wiederherstellungsbereitschaft im gesamten Betrieb sicherzustellen, und führte zu Unsicherheiten bei der Wiederherstellung wichtiger Produktionssysteme. Ohne eine isolierte Umgebung zur Überprüfung der Integrität der Sicherungskopien war es dem Team nicht möglich, beschädigte oder unvollständige Daten vor einer Wiederherstellung zuverlässig zu erkennen. Da die digitalen Anforderungen in allen Produktionsstätten des Unternehmens weiter zunahmen, benötigte Citadelle einen stärker integrierten und zukunftsfähigen Ansatz, um Daten zu schützen, eine sichere Replikation zu gewährleisten und das Vertrauen in die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten.