Citadelle stärkt seine Cyber-Resilienz mit IBM FlashSystem und Storage Defender für eine schnellere und reibungslosere Wiederherstellung
Citadelle, ein führendes kanadisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie, musste seine Maßnahmen zum Schutz von Daten und Produktionssystemen verbessern, da sich die Cyberrisiken in immer rascherem Tempo weiterentwickelten. Die bestehenden Backup- und Speicherprozesse des Unternehmens basierten auf manueller Überwachung und boten nur begrenzte Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob die Daten fehlerfrei, unversehrt und für eine schnelle Wiederherstellung bereit waren. Dies erschwerte es, die Wiederherstellungsbereitschaft im gesamten Betrieb sicherzustellen, und führte zu Unsicherheiten bei der Wiederherstellung wichtiger Produktionssysteme. Ohne eine isolierte Umgebung zur Überprüfung der Integrität der Sicherungskopien war es dem Team nicht möglich, beschädigte oder unvollständige Daten vor einer Wiederherstellung zuverlässig zu erkennen. Da die digitalen Anforderungen in allen Produktionsstätten des Unternehmens weiter zunahmen, benötigte Citadelle einen stärker integrierten und zukunftsfähigen Ansatz, um Daten zu schützen, eine sichere Replikation zu gewährleisten und das Vertrauen in die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten.
Citadelle hat sich mit IBM zusammengetan, um eine intelligentere und widerstandsfähigere Grundlage für den Datenschutz in seinen Lebensmittelproduktionsbetrieben zu schaffen. IBM® FlashSystem bot sichere Replikation und unveränderliche „Safeguarded Copy“-Snapshots, die im Falle eines Vorfalls sofortige Wiederherstellungspunkte bereitstellten, um kritische Produktionsdaten zu schützen. Mithilfe des FlashCore-Moduls (FCM) erhält die Genossenschaft eine KI-gestützte Ransomware-Erkennung auf Array-Ebene, die ungewöhnliches E/A-Verhalten in weniger als einer Minute identifiziert – so können Teams Angriffe schneller abwehren und die allgemeine Datenresilienz stärken. IBM Storage Defender – Data Protect bot zentrale Sichtbarkeit, automatisierte Wiederherstellungsworkflows und intelligente Anomalieerkennung, um die Abhängigkeit von manuellen Aufgaben zu verringern. IBM Technology Expert Labs hat zudem eine isolierte Reinraumumgebung für die Validierung vor der Wiederherstellung eingerichtet. Zusammen ersetzten diese Funktionen fragmentierte Prozesse durch ein integriertes, überprüfbares Wiederherstellungsmodell – und halfen Citadelle dabei, von langsamen, manuellen Sicherungsprüfungen zu einer schnelleren, saubereren und zuverlässigeren Wiederherstellung in allen Produktionssystemen überzugehen.
Die Modernisierung der Datenschutzinfrastruktur mit IBM hat die Fähigkeit von Citadelle gestärkt, Produktionssysteme schnell und sicher wiederherzustellen. IBM FlashSystem Safeguarded Copy bietet sichere, unveränderliche Snapshots, die das Wiederherstellungsrisiko verringern und eine sauberere Wiederherstellung ermöglichen. Dank „Safeguarded Copy“ gelang es Citadelle, von null validierten Wiederherstellungspunkten auf zwei fehlerfreie, unveränderliche Snapshots pro Tag zu kommen – wodurch sichergestellt ist, dass bei Cybervorfällen stets zuverlässige, verifizierte Wiederherstellungspunkte zur Verfügung stehen. Mit „Safeguarded Copy“ kann die Genossenschaft zudem in weniger als 60 Sekunden funktionstüchtige Snapshots wiederherstellen, wodurch sich die Vorbereitungszeit für die Wiederherstellung drastisch verkürzt und eine schnelle, planbare Wiederherstellung gewährleistet wird, wenn es darauf ankommt. IBM Storage Defender – Data Protect automatisiert Integritätsprüfungen und hilft Citadelle dabei, den manuellen Aufwand für Backups um 80 % zu reduzieren. In Verbindung mit seiner Validierungsumgebung für Reinräume kann Citadelle selbst im Falle eines schwerwiegenden Cybervorfalls Systemausfälle nahezu vollständig vermeiden – wodurch die Produktionslinien am Laufen bleiben und die Lieferkette geschützt wird.
Citadelle ist eine kanadische Ahornsirup-Genossenschaft, die 1925 gegründet wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Quebec vereint fast 1.500 Erzeugerfamilien und ist ein weltweit führender Lebensmittelhersteller, der reine Ahornprodukte und andere natürliche Zutaten für Märkte auf der ganzen Welt produziert.
© Copyright IBM Corporation. April 2026.
IBM, das IBM-Logo, IBM FlashSystem, IBM Storage Defender Data Protect und IBM Technology Expert Labs sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.