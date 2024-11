Das IBM CIO Z Strategy and Platform-Team erstellte einen Migrationsplan und ein Betriebsmodell, die auf seine Priorität zugeschnitten waren: die Auslagerung aller Abläufe. Der Plan konzentrierte sich auf drei Hauptbereiche: den Aufbau eines IBM Z-Teams, die Einrichtung von vier neuen Rechenzentren und die Entwicklung einer effektiven IT-Modernisierungsstrategie. Die für diese Aufgabe erforderliche Geschwindigkeit und Effizienz war beispiellos. So große Unternehmen wie IBM benötigen in der Regel bis zu einem Jahrzehnt, um solche Aufgaben zu bewältigen.



Erstens benötigte IBM ein Team, da mit dem Abschluss der Veräußerung viel institutionelles Wissen verloren ging. Ein neues Team talentierter IBM Z-Experten wurde eingestellt und auf die Verwaltung der Infrastruktur vorbereitet. Der Schlüssel war ein dynamisches Betriebsmodell, das sich mit dem Wachstum des Teams weiterentwickelte und alle 4 bis 6 Wochen die Verantwortlichkeiten überprüfte.



Die Führungskräfte arbeiteten daran, Talente für das Onboarding zu identifizieren und zu fördern und rasch einen umfassenden Wissenstransfer einzurichten. Das neu gebildete IBM Z-Team arbeitete mit dem Drittanbieter für Managed Infrastructure Services zusammen, um etwa 2.000 Stunden Wissenstransfer zur Unterstützung der mehr als 300 globalen Systeme durchzuführen. Das Team begann außerdem, einheitliche Tools wie GitHub und Ansible sowohl für die verteilte als auch für die IBM Z-Infrastruktur zu verwenden, um die Abhängigkeit von speziellen IBM Z-Kenntnissen zu verringern.



Die nächste Herausforderung bestand darin, 12 Rechenzentren zu verlassen und 4 neue einzurichten. Das Team musste die Infrastruktur für diese neuen Rechenzentren, die aus geschäftlichen und regulatorischen Gründen auf der ganzen Welt verteilt waren, erwerben, installieren und konfigurieren.



Der Geschäftsplan für die IT-Modernisierung berücksichtigte Plattformen, Infrastruktur und Anwendungen und umfasste Aktivitäten zur Vereinfachung der bestehenden Architektur. Vor diesem Hintergrund hat sich das IBM Z-Team mit den folgenden Punkten befasst, um die täglichen Geschäftsaktivitäten zu erleichtern und eine moderne Plattform zu schaffen:



Konsolidierung von Workloads auf IBM Z für mehr Leistung und Energieeffizienz





Entkopplung von Anwendungen von der Infrastruktur, um Updates und die Einführung neuerer Technologien zu vereinfachen





Reduzierung von Images und logischen Partitionen zur Optimierung der Wartung





Standardisierung von Builds und Repositories für Konsistenz im Entwicklungsprozess





Automatisierung von Pipeline, Initial Program Load (IPL), Patching und Discovery-Skripten zur Reduzierung manueller Eingriffe





Durchgängige Verschlüsselung zur Sicherung kritischer Daten und zur Ermöglichung von Data Governance



Das CIO Z Strategy and Platform-Team nutzte eine „Lift and Shift“-Strategie zusammen mit einem neuen Migrationsansatz namens „Unterfügen und Folie“. Im Gegensatz zu Lift-and-Shift-Strategien, bei denen die Umgebung unverändert blieb, konnte IBM mit „Service-and-Slide“ technische Schulden beseitigen, indem die Anwendungen in eine vollautomatische Umgebung verlagert wurden. Für den Übergang kombinierte das IBM Z-Team Technologie und Prozesse, indem es IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS und IBM Copy Services Manager-Tools einsetzte, um 24 PB an Daten zu verschieben, die für die Unterstützung alltäglicher Aktivitäten und die Unterstützung von KI-Tools von IBM entscheidend sind.

Darüber hinaus will das CIO Z Strategy and Platform-Team die Umgebung durch den Einsatz von Observability-Tools – wie IBM® Instana Observability, IBM OMEGAMON und IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS – sowie AIOps weiter verbessern, einen IBM Z KI-Chatbot zu entwickeln und IBM watsonx Assistant for Z zu nutzen. Im Hinblick auf Talente hat sich die CIO Organization mit den Teams von IBM Partner Ecosystem und IBM Technology Expert Labs zusammengetan, um einen Trichter für die Suche nach Talenten einzurichten. Ziel ist es, die Talente zu schulen und innerhalb der CIO-Organisation zu rotieren, je nach Profil, 6 bis 24 Monate. Sobald die Rotation abgeschlossen ist, würden sie in das IBM Technology Expert Labs-Team wechseln oder direkt mit Kunden zusammenarbeiten.





3Stunden, geschätzt basierend auf Projektmanagementberichten und anderen internen Aufzeichnungen.