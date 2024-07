Christian Cinema (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) hat sich für IBM Aspera on Demand und Aspera SDK entschieden, um Filmemachern die Möglichkeit zu geben, Videos mit maximaler Geschwindigkeit an die benutzerdefinierte Content-Management-Plattform zu schicken. Aspera on Demand ermöglicht es Christian Cinema, Inhalte von Filmemachern direkt dorthin zu verschieben, wo sie benötigt werden: in die Cloud. Und da die Übertragungstechnologie von Aspera unabhängig von der Entfernung funktioniert, können Filmemacher von überall auf der Welt die Vorteile der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Lösung nutzen.