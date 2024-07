Die CMBC erfüllte die steigenden Kundenerwartungen an 24/7 verfügbare Bankservices mit nahtloser Business-Continuity für eines ihrer wichtigsten Systeme. Ermöglicht wurde dies über einen geografisch verteilten IBM DB2 pureScale-Cluster.

Die Herausforderung Um ihre führende Marktposition beizubehalten, muss die China Minsheng Banking Corp, Ltd. (CMBC) die steigenden Kundenerwartungen an 24/7 verfügbare Bankservices erfüllen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle halten.

Umsetzung Dank der fortschrittlichen Datenbank-Clustering-Technologie von IBM kann die CMBC sicherstellen, dass ihre geschäftskritischen Systeme jederzeit online und für ihre Kunden erreichbar sind. Das verschafft ihr einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Banken.

Durch die Unterstützung von unterbrechungsfreien Services bietet uns IBM DB2 pureScale einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.