In einem hart umkämpften Umfeld für Online-Video-Werbelösungen hat sich Cedato eine differenzierte Nische geschaffen. Das Unternehmen bietet ein Technologiepaket an, das als „Matchmaking“-Tool dient und digitale Content-Publisher mit den optimalen Video-Werbekunden zusammenbringt, um einen Mehrwert zu schaffen - und das über praktisch jeden Bildschirm und jede Plattform hinweg. „Dank unserem Modell können wir vollständig medienunabhängig sein und mit jedem zusammenzuarbeiten, der in unserem Ökosystem tätig ist", so Dvir Doron, Chief Marketing and Business Development Officer bei Cedato.



Als das Startup seine Lösungen zur Bereitstellung von Videowerbung und zur Ertragsoptimierung mit überwältigendem Erfolg auf den Markt brachte, sah es sich plötzlich mit neuen Anforderungen konfrontiert. „Wir waren ein kleines Unternehmen und sind extrem schnell gewachsen“, berichtet Doron. „Wir brauchten eine Hosting-Infrastruktur, mit der wir weiter wachsen konnten, und die zugleich zuverlässig genug war, um unsere Dienste rund um den Globus zu unterstützen. Wir waren auf der Suche nach einem Partner – nicht nur einem Anbieter –, dem wir vertrauen konnten und der uns in die Lage versetzen würde, weiterhin neue Maßstäbe zu setzen."