Als Mehrmarkenanbieter arbeitet CDW mit führenden IT-Unternehmen zusammen, um die Technologielösungen zu liefern, die Entscheidungsträger in Wirtschaft, Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen heute benötigen. Das Unternehmen, ein IBM Platinum Business Partner, bietet Produkte und Dienstleistungen aus dem gesamten IBM-Angebotsportfolio an und unterhält ein engagiertes Expertenteam, das eng mit den IBM-Vertretern vor Ort zusammenarbeitet, um den sich ändernden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden..

Im Jahr 2017 stellte ein Kunde aus der Unterhaltungs- und Gaming-Branche CDW vor eine einzigartige Herausforderung. Der Gaming-Anbieter musste in neue Technologien investieren, sah sich aber mit Budgetbeschränkungen konfrontiert, die einem nicht budgetierten Kauf innerhalb des laufenden Geschäftsjahres im Wege standen. „Der Kunde konnte die Anlagen 2017 nicht in Besitz nehmen, aber die Geräte würden nach Jahresende nicht mehr zur Verfügung stehen, so dass eine echte Zwickmühle vorlag“, erläutert Michael Thies, Manager – IBM Software Practice bei CDW.