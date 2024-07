„Wir finden IBM watsonx.ai spannend, insbesondere für Behörden. Die komponentenorientierte Architektur von IBM Watson hat das Potenzial, die Anwendung von KI in On-Premise-Umgebungen zu unterstützen und damit die Anforderungen von Schrems II und der DSGVO zu erfüllen, was für die KI-Nutzung durch Behörden unerlässlich ist. Wir haben daher die ersten Schritte unternommen, um die KI-Technologie von IBM zu testen und in unsere F2-Plattform für Behörden zu integrieren, wobei wir eng mit einigen unserer Behördenkunden zusammenarbeiten.“

Per Tejs Knudsen

CEO

cBrain