Carus hat sich für IBM® Cloud Bare Metal Servers in der IBM Public Cloud entschieden, um seinen neuen Kunden zu unterstützen. John Bertell, Director of Sales bei Carus, erklärt, warum die Wahl auf Bare-Metal fiel. „Es ist eine Herausforderung für uns, vorkonfigurierte Cloud-Server zu verwenden, weil wir viele verschiedene Anforderungen haben. Wir brauchen einen Datenbankserver, der nicht viel Prozessorleistung beansprucht, dafür aber eine Menge Speicherplatz hat. Und wir brauchen einen Anwendungsserver, der viel RAM, aber keinen Speicherplatz benötigt. Wir brauchen viele verschiedene Konfigurationen, und die Standardgrößen passen meistens nicht. IBM Bare Metal Server sind ideal für uns, da wir die Server genau nach unseren Anforderungen konzipieren und optimieren können.“

Die Server für den Kunden von Carus in Alaska befinden sich in Rechenzentren in Washington, D.C. und San Jose, Kalifornien, und die Daten werden zwischen den beiden Standorten gespiegelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lösung jederzeit hochverfügbar bleibt. Bertell erklärt, warum das wichtig ist: „Die meisten dieser Gemeinden haben keine Straßenverbindung zu einem anderen Ort. In der Regel ist die Fähre ihr wichtigstes Transport- und Kommunikationsmittel.“

Er fährt fort: „Wir mussten mehr Funktionen in unsere Software integrieren, um sicherzustellen, dass sie auch offline vor Ort funktioniert und kommuniziert, wenn sie kann. Das kann über Satellit vom Schiff aus sein oder vom nächsten Hafen aus, wenn es eine Netzwerkverbindung gibt.“

Der Erfolg der Installation in Alaska hat Carus davon überzeugt, IBM Cloud Bare Metal Server auch für einige seiner anderen Kunden einzusetzen. Die Herausforderungen mögen zwar von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sein, aber die Vorteile von Bare-Metal helfen Carus, sie alle zu bewältigen.

Für einige Kunden von Carus ist es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, 2.000 Passagiere in nur 30 Minuten auf einer Fähre unterzubringen. Um die Tickets zu kontrollieren und die Passagiere effizient zu ihren Unterkünften an Bord zu bringen, muss das System von Carus in Spitzenzeiten äußerst zuverlässig sein. „Das ist der Moment, in dem IBM Bare Metal Server wirklich glänzen“, so Bertell. „Man braucht eine zuverlässige Datenkommunikation und eine hohe Datengeschwindigkeit, und die verschiedenen Schritte des Prozesses müssen sehr schnell durchgeführt werden, wenn man alle Personen zügig an Bord bringen will.“

Unabhängig von der Größe und dem Standort ist der Aspekt der Sicherheit ein zentrales Thema für alle Kunden von Carus. Wie alle öffentlichen Verkehrsbetriebe mussten auch die Fährbetreiber in den letzten Jahren die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen, und das gilt auch für ihren IT-Betrieb. „Sicherheit ist für uns immer wichtiger geworden. Wir haben erlebt, dass Betreiber Opfer von Ransomware-Angriffen wurden. Plötzlich ist unsere ganze Branche davon betroffen“, sagt Bertell.

Mit IBM Bare Metal Servern wissen Carus und seine Kunden, dass ihre Umgebung vollständig dediziert ist. Bertell erläutert das wie folgt: „Wir investieren viel Zeit und Energie in die Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen in unseren Rechenzentren, um sicherzustellen, dass unsere Umgebung vertrauenswürdig ist“, sagt er.