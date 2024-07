Modernisierung der Customer Experience mit Services in der IBM Cloud

Aufgabenstellung Canon Europa wollte den Online-Service für B2B-Kunden verbessern, indem der Zugang zu einer größeren Auswahl an Daten und Dienstleistungen über mehrere Kanäle gewährt wird

Umsetzung Mithilfe der IBM API Connect- und IBM WebSphere Liberty-Software in der IBM Cloud kann Canon Europa Daten aus unterschiedlichen Systemen kanalübergreifend an vereinheitlichte Schnittstellen übertragen.

Im Zuge unserer digitalen Transformation, insbesondere im B2B-Bereich, waren unsere wichtigsten Anforderungen an unser Unternehmen und unsere Kunden eine internetzentrierte Servicequalität, ein Multikanal-Support, die vollständige Verfügbarkeit unserer Umgebungen, unserer Anwendungen sowie der Daten, die in unserem System of Records gespeichert sind. Nitesh Saini Principal for Technology Foundation and Business Intelligence Canon Europe